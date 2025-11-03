대전·충남 행정통합, "균형발전 향한 대도약"

특별법 발의 후 첫 국회 포럼… 김태흠·이장우 "미래 100년 이끌 통합 추진"

대전과 충남의 행정통합 논의가 국회를 무대로 본격화됐다. '대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법' 발의를 계기로 충청권 주도의 초광역 통합이 국가균형발전의 핵심 이슈로 부상하고 있다.

'대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법'이 국회에 발의된 가운데, 행정통합에 대한 국민 공감대 확산을 위한 '대전충남 행정통합 국회 포럼'이 3일 국회도서관 대강당에서 열렸다.

이번 포럼은 성일종 국방위원장과 장동혁 국민의힘 대표, TJB가 공동 주최하고 대전시와 충남도가 공동 주관했다.

성일종 위원장, 김태흠 충남도지사, 이장우 대전시장, 인요한·진종오·이달희·김성원 의원 등 350여 명이 참석해 통합 필요성과 추진 방향을 논의했다.

성 위원장은 "대전충남 행정통합은 단순한 조직 개편이 아니라 국가 균형발전의 새로운 이정표를 세우는 일"이라며 "충청권이 통합의 주역이 되어야 한다"고 강조했다.

김태흠 지사는 "대전과 충남이 먼저 통합의 물꼬를 트겠다"며 "특별법이 조속히 통과될 수 있도록 정치권이 힘을 모아 달라"고 말했다.

이어 "대전충남 행정통합은 대한민국 미래 100년을 이끌 지방분권의 모델"이라고 밝혔다.

이장우 시장도 "수도권 일극 체제를 깨고 충청권이 국가성장의 축으로 나서야 한다"며 "특별법이 통과되면 중앙정부로부터 권한과 재정을 대폭 이양받아 준(準)연방 수준의 지방정부를 구현할 수 있다"고 강조했다.

기조강연은 정재근 대전충남 행정통합 민관협의체 공동위원장이 '국가 균형발전과 충청권의 실천'을 주제로 진행했으며, 이어진 토론에서는 학계와 연구기관, 언론 패널들이 '5극 3특 체계 속 충청권 초광역 모델'을 논의했다.

한편 특별법이 올해 12월 국회를 통과할 경우, 내년 7월 '대전충남특별시'가 공식 출범하게 된다.

대전시와 충남도는 여야 의원 설득과 국민 공감대 확산을 위해 다각적 행보를 이어가며 본회의 통과를 위한 총력전에 나설 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



