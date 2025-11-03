행복한백화점, '코리아 그랜드 페스티벌' 기간 할인 행사

"내수 소비 활성화 동참"

한국중소벤처기업유통원이 운영하는 행복한백화점이 '코리아 그랜드 페스티벌'을 맞아 내수 소비 활성화에 동참하기 위해 다양한 할인 행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

코리아 그랜드 페스티벌은 '희망이 되는 소비, 함께 성장하는 경제'를 목표로 지난달 29일부터 오는 9일까지 진행된다.

행복한백화점은 코리아 그랜드 페스티벌 기간 소비 활성화에 동참하기 위해 입점 브랜드별 추가 세일, 구매 고객 대상 사은품 및 상품권 증정 행사 등을 운영한다. 자세한 내용은 행복한백화점 누리집 등을 통해 확인할 수 있다.

이태식 한유원 대표는 "코리아 그랜드 페스티벌에 대해 행복한백화점 입점 중소기업의 기대가 크다"며 "우수한 중소기업 제품을 합리적인 가격으로 만나볼 기회"라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



