본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

[폴폴뉴스]李대통령 지지율 53%…3주 만에 반등

나주석기자

입력2025.11.03 08:23

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

리얼미터,51.2%→53.0% 1.8%포인트↑
관세협상·코스피 4000 호재 작용
민주당 45.4%·국민의힘 37.9% 기록

한미 관세협상 타결과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등을 거치면서 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 3주 만에 반등했다.


3일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 지난달 27일부터 31일까지 전국 18세 이상 남녀 2517명 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트이며 응답률은 5.1%)에 따르면 이 대통령의 국정수행 지지도는 51.2%에서 53.0%로 1.8%포인트 상승했다. 이 대통령 지지율은 10월1주 53.5%를 기록한 이후 소폭 내림세를 보였는데, 분위기가 반전된 것이다. 이 대통령 국정수행과 관련해 부정평가는 지난주 조사보다 1.6%포인트 하락한 43.3%로 나타났다.

[폴폴뉴스]李대통령 지지율 53%…3주 만에 반등
AD
원본보기 아이콘

리얼미터는 "APEC 2025 정상회의를 중심으로 한 한미 정상회담에서 관세 협상 타결 등 '실용외교' 성과와 코스피 4000 돌파, 3분기 국내총생산(GDP) 1.2% 성장 등 경제 지표 호조가 지지도 상승의 주요 동력으로 작용한 것으로 보인다"고 분석했다.

정당지지도 관련 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 지난달 30일부터 31일까지 전국 18세 이상 남녀 1004명 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 4.1%)에서 집권당인 더불어민주당도 3주 만에 반등했다. 민주당 지지율은 지난주보다 1.3%포인트 오른 45.4%를 기록했다. 국민의힘은 0.6%포인트 오른 37.9%였다. 개혁신당은 2.8%, 조국혁신당은 1.8%로 각각 조사됐다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰고 간 마다가스카르의 원동력은 "이대론 못 살아, 우리도 대통령 바꾼다" 탄핵 몰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

설거지·청소 척척…美 기업, 가정용 로봇 구독 서비스

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

국힘 "與 재판중지법 추진 '반헌법적' 발상…李대통령 재판 재개해야"

새로운 이슈 보기