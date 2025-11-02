진해 안골항 낚시어선 승객 실종…경비함정·항공기 총력 수색

창원해양경찰서(서장 옥창묵)는 2일 오전 7시 10분경 진해 안골항에 입항한 9t급 낚시어선 ㄱ호에서 60대 남성 승객 ㄴ씨(부산 거주)가 실종됐다는 신고를 접수하고 대대적인 수색에 나섰다고 밝혔다.

창원해경에 따르면 ㄱ호는 지난 1일 오후 1시 41분 진해 안골항을 출항해 거제시 홍도 인근 해상에서 낚시 영업을 진행한 뒤, 2일 오전 6시 45분 항구로 귀항했다.

이후 인원 점검 과정에서 승객 ㄴ씨가 보이지 않는 사실을 확인하고 오전 7시 10분경 신항파출소를 통해 신고가 접수됐다.

해경은 실종자의 휴대전화 마지막 위치 신호와 승객들의 진술을 토대로 실종 추정 지점을 홍도 북방 약 5.3해리 해상으로 특정했으며, ㄴ씨는 마지막으로 목격됐을 당시 구명조끼를 착용하고 있었던 것으로 전해졌다.

신고를 접수한 창원해경은 즉시 경비함정과 연안구조정, 구조대, 항공기를 투입했다. 현재까지 경비함정 등 선박 12척과 항공기, 해양재난구조대 9명이 사고 해역과 주변 바다를 집중 수색 중이다.

해경 관계자는 "기상과 해상 상태를 고려해 수색 범위를 확대하고 있다"며 "조속히 실종자를 발견할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.





