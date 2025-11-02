고지원, 제주가 좋다…'고향에서 2승 환호'

S-OIL 챔피언십 4R 5언더파 우승

8월 삼다수 마스터스 이후 통산 2승째

서교림 준우승, 유현조 대상 조기 확정

'제주 소녀' 고지원이 고향 제주에서 우승 트로피를 수집했다.

2일 제주도 제주시 엘리시안 제주(파72·6816야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 S-OIL 챔피언십(총상금 10억원) 4라운드에서 버디 6개와 보기 1개를 묶어 5언더파 67타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 적어낸 고지원은 2위 서교림(15언더파 273타)을 2타 차로 따돌렸다. 지난 8월 제주 삼다수 마스터스에서 정규 투어 첫 우승의 기쁨을 누린 이후 약 3개월 만에 통산 2승째를 올렸다. 우승 상금은 1억8000만원이다.

고지원이 S-OIL 챔피언십 우승 직후 트로피를 들고 미소를 짓고 있다. KLPGA 제공

고지원은 2023년 KLPGA 투어에 데뷔했다. 정규 투어에서 3승을 거둔 고지우의 동생이다. 고지원은 이번 시즌 '조건부 출전권자'로 뛰다가 제주 삼다수 마스터스 우승으로 2027시즌까지 시드를 확보했다. 첫 우승 이후에도 꾸준히 상위권 성적을 내던 그는 다시 고향인 제주에서 정상의 기쁨을 맛봤다.

고지원은 3타 차 선두로 출발했다. 이날 전반에만 버디 4개를 잡아내며 2위와 격차를 4타로 벌려 일찌감치 승기를 잡았다. 강한 바람이 이어진 후반에도 흔들림이 없었던 고지원은 13번 홀(파4)과 14번 홀(파5) 연속 버디로 2위 서교림에게 5타 차로 앞섰다. 15번 홀(파4)에서 샷 실수로 첫 보기를 써내 16번 홀(파3) 버디를 잡아낸 서교림에게 쫓기긴 했으나 결과엔 영향을 주지 않았다.

고지원이 S-OIL 챔피언십 우승 직후 환호하고 있다. KLPGA 제공

고지원은 "고향에서 시즌 2승을 거둘 수 있어서 정말 기쁘고 행복하다"면서 "내년에도 매 대회 최선을 다하며 즐겁게 치고, 성적으로는 한 번 이상 우승하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

유현조는 이번 대회를 공동 8위(8언더파 280타)로 마쳤다. KLPGA 투어 위메이드 대상 포인트 1위(681점)를 확정했다. 유현조는 "작년 신인상 때는 실감이 났는데 대상은 아직도 실감이 잘 나지 않는다. 우승이 한 번뿐인 것이 많이 아쉽고 아직 내 골프가 부족하다고 생각한다"면서 "대상과 함께 올해 목표로 삼았던 2승에 끝까지 도전해보고 싶다"고 말했다.

유현조가 S-OIL 챔피언십에서 공동 8위에 올라 대상 수상을 조기에 확정한 뒤 인터뷰를 하고 있다. KLPGA 제공

현세린과 전예성, 최은우 공동 3위(11언더파 277타), 이다연과 장수연은 공동 6위(9언더파 279타)에 올랐다. 추천 선수로 나선 미국여자프로골프(LPGA) 투어의 전인지는 박민지, 신다인과 공동 14위(7언더파 281타)로 마무리했다. KLPGA 투어는 다음 주 시즌 마지막 대회인 대보 하우스디 챔피언십을 남겨두고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



