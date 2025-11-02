본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

이진숙 측 변호인, 경찰 조서 공개…수사담당자 직권남용 고발 검토

이민지기자

입력2025.11.02 17:32

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

변호인 "조서내용 빈약, 체포까지 할 일인가"

공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 체포됐다가 풀려난 이진숙 전 방송통신위원장 측이 2일 경찰 피의자 조서를 공개했다.

이진숙 전 방송통신위원장이 14일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에 참석 하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

이진숙 전 방송통신위원장이 14일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에 참석 하고 있다. 2025.10.14 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

이 전 위원장 측 변호인인 임무영 변호사는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 전 위원장의 진술이 담긴 피의자신문조서 3건을 공개했다.


임 변호사는 "(조서) 내용이 매우 빈약하고 기존 질문의 반복"이라며 "세 차례 조사가 과연 체포까지 해가면서 할 일이었는가에 대한 판단을 구하기 위해 조서를 공개한다"고 밝혔다.

조서에 따르면 경찰은 이 전 위원장이 지난해부터 방통위원장 신분으로 보수 성향 유튜브 채널에 출연해서 한 발언과 SNS에 올린 글의 의도를 집중적으로 캐물었다.


이에 대해 이 전 위원장은 "절박한 심정에서 (방통위) '2인 체제'를 해소할 능력이 있는 이재명 당시 더불어민주당 대표에게 호소한 것"이라며 민주당을 반대하려는 목적이 아니었다는 입장을 밝혔다.


이 전 위원장 측은 경찰 수사 담당자를 직권남용 혐의로 고발하는 방안을 검토하고 있다. 지난달 27일 3차 조사를 마친 경찰은 조만간 이 전 위원장을 검찰에 불구속 송치할 방침이다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

감염되면 무조건 말라 죽는다…치료약도 없다는 '이 병' 확산 어쩌나 감염되면 무조건 말라 죽는다…치료약도 없다는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

염증·호르몬 교란, 커피 때문이 아니었다…문제는 플라스틱 내 뿜는'이것'

"보안은 제대로 되나요?"…시진핑에 뼈 있는 농담 던진 李대통령

한동훈 "민노총, 새벽배송 말 쓰면 고소·고발?…사전을 고소하라"

'윤 어게인' 외친 래퍼 정상수 사과 "분위기 띄우려다"

다저스, 토론토 꺾고 MLB 월드시리즈 2연패…김혜성 교체 출전

'오빠·언니·형' 한국어 사전 등재…"K콘텐츠 인기 저변엔 현지화 자막"

"일본 여행 가도 되나"… 독감 폭증에 1000곳 '학급 폐쇄'

새로운 이슈 보기