워런 버핏 은퇴 앞두고 투자사 현금 보유액 '사상최고'

버크셔 해서웨이 현금 보유액 3817억달러

일각에서는 주식가치 고평가 판단 진단도



워런 버핏 회장이 이끄는 투자사 버크셔 해서웨이의 현금 보유액이 사상 최고치를 기록했다.

1일(현지시간) 블룸버그 통신은 버크셔 해서웨이가 네브래스카주 오마하에서 연례 주주총회를 앞두고 3분기 말 현금보유액이 3817억 달러(약 546조원)로 사상 최고 수준을 기록했다고 밝혔다.

버핏 회장은 기업의 내재가치에 기반해 주식을 선택하고 장기적으로 보유하는 가치투자 전략가다. 가치투자를 고수하는 버크셔 해서웨이의 현금 보유액이 사상 최고치를 기록한 데 대해 일각에선 '버핏 회장이 현재 주식시장의 가치가 고평가됐다는 판단을 한 것 아니냐'는 해석도 내놓고 있다.

이에 대해 금융시장 분석업체 CFRA리서치의 애널리스트 캐시 사이퍼트는 버핏 회장 퇴임 후 회장직을 승계할 그렉 아벨 부회장에 대해 "막대한 현금을 효율적으로 활용하지 못할 경우 배당 지급 요구가 커질 것"이라고 내다봤다.

버핏 회장의 후계자인 아벨 부회장은 지난 2018년부터 버크셔 해서웨이의 비(非)보험 분야 전체를 관리하고 있다. 워런 버핏 회장은 지난 5월 열린 연례 주주총회에서 연말 은퇴를 공식 선언한 바 있다.

한편 이날 공개된 3분기 실적에 따르면 버크셔 해서웨이는 순이익은 307억9600만 달러(약 44조원)로 지난해 3분기 262억5100만 달러(약 37조5000억원)에서 크게 증가했다. 또한 버크셔 해서웨이의 영업이익은 보험 부문 실적 반등 덕분에 135억8500만 달러(약 19조2929억원)로 급증했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



