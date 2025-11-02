군 '425사업' 마지막 5호기 발사 성공…"지상국과 교신"

발사 1시간 만에 교신 성공

1~4호기와 한번도 전역 감시 정찰

우리 군의 정찰위성 5호기가 2일 미국 플로리다주에서 발사된 가운데 우주 궤도 진입 후 지상국과 교신에 성공했다.

2일 국방부에 따르면 정찰위성 5호기가 한국시간으로 이날 오후 3시 9분 지상국과의 교신에 성공했다. 발사된 지 1시간 만이다.

정찰위성 5호기는 이날 오후 2시 9분 미국 우주기업 스페이스X의 발사체 '팰컨9'에 실려 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사됐다. 2분 18초 후 1단 추진체가 분리됐고, 이어 23초 후에 페어링(위성보호 덮개)이 분리됐다. 발사 14분 만인 2시 23분께 팰컨9의 2단 추진체에서 분리돼 목표 궤도에 안착한 정찰위성 5호기는 3시 9분 지상국과 교신에 성공했다.

정찰위성 5호기는 앞으로 수개월간의 운용시험평가 등을 거쳐 대북 감시·정찰 임무를 수행할 예정이다. 이날 발사된 5호기는 우리 군의 중대형 정찰위성 확보를 위한 '425 사업'의 마지막 정찰위성이다.

5호기 발사 성공으로 우리 군은 정상 운용 중인 1~4호기와 함께 군집 운용을 통해 24시간 전천후로 한번도 전역을 감시 정찰할 수 있는 독자적 능력을 구축하게 됐다. 1∼3호기는 전력화가 완료됐고, 4호기는 진행 중이다.

국방부는 "군은 이에 안주하지 않고 초소형 위성체계 적기 추진, 우주작전 수행능력 확보를 위한 발사장, 발사체 확보를 통해 국방 우주력을 지속 발전시켜 자주국방의 토대를 더욱 굳건히 다져나갈 계획"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



