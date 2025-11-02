본문 바로가기
정찰위성 5호기 발사체서 분리…발사 14분 만에 목표 궤도 정상진입

이정윤기자

입력2025.11.02 14:38

미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 발사된 우리 군의 정찰위성 5호기가 우주 궤도에 진입했다.


2일 국방부는 "군 정찰위성 5호기가 오후 2시23분께 발사체와 성공적으로 분리돼 목표 궤도에 정상 진입했다"고 밝혔다.

이어 "군은 이후 지상국과의 교신을 통해 위성의 정상 작동 여부를 확인할 예정"이라고 덧붙였다. 이날 발사된 5호기는 중대형 정찰위성 확보를 위한 '425 사업'의 마지막 정찰위성이다.


앞서 정찰위성 5호기를 탑재한 미국 우주기업 스페이스X의 발사체 '팰컨9'은 이날 오후 2시 9분에 발사됐다. 2단 추진체로 구성된 팰컨9은 발사 2분 18초 후 1단 추진체가, 이어 23초 후에 페어링(위성보호덮개)이 각각 분리됐다. 정찰위성 5호기가 발사체와 완전히 분리돼 우주 궤도에 진입한 것은 발사 약 14분 만이다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
