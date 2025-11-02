'윤 어게인' 외친 래퍼 정상수 사과 "분위기 띄우려다"

충암고 축제서 ‘윤 어게인’ 구호 외쳐 논란

사과 영상 올려…“피해 입혀 대단히 죄송하다”

서울 충암고등학교 축제에서 윤석열 전 대통령 관련 구호를 외쳐 논란을 일으켰던 래퍼 정상수(41)가 하루 만에 공식 사과했다.

정상수는 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 사과 영상을 올리고 "충암고 축제 무대를 진행하는 과정에서 해서는 안 될 정치적 발언을 했다"며 "교직원과 학생들에게 피해를 준 점 대단히 죄송하다"고 밝혔다.

이어 그는 "정치적으로 특정 성향을 가진 것이 아니며, 단지 무대 분위기를 띄우려다 흥분했다"며 "백 번, 천 번 잘못했다. 모든 비난은 내게 해달라"고 덧붙였다.

앞서 정상수는 지난달 31일 충암고의 축제 '충암제' 무대에서 한 학생과 즉석 인터뷰를 하며 충암고의 자랑거리를 물었다. 해당 학생이 "충암고의 자랑은 윤석열"이라고 답하자, 정상수는 이를 받아 "윤 어게인"을 연달아 외쳤다.

래퍼 정상수가 충암고 축제 논란 관련해 SNS에 올린 사과 영상과 글. 정상수 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

'윤 어게인'은 윤 전 대통령의 재집권을 촉구하는 일부 지지층이 사용하는 구호다. 당시 행사에는 재학생과 타교생 등 약 1000명이 참여했다.

이 장면을 담은 영상은 온라인을 통해 빠르게 확산했고, "학교 축제에서 정치적 발언은 부적절하다"는 비판이 줄을 이었다. 충암고 학생회는 즉각 입장문을 발표해 "해당 발언은 학교나 축제의 공식 입장이 아니며 사전 협의도 없었다"며 "정상수 개인의 돌발 발언"이라고 강조했다.

또한 학생회는 "무대 위에서 '윤석열'이라고 답한 학생은 충암고 재학생이 아닌 타교 학생"이라고 설명하며, 재학생에 대한 비난을 멈춰달라고 호소했다.

이윤찬 충암고 교장도 오마이뉴스를 통해 "충암고 학생회 초청 래퍼의 돌발적인 정치 선동이 학교 축제 현장에서 벌어진 것에 대해 당혹감을 감출 수 없다"고 말했다. 학교 측은 사후 정리 과정에서 정상수 측에 항의를 전달했으며, 필요할 경우 법적 대응도 검토하겠다고 밝혔다.

한편 정상수는 Mnet의 '쇼미더머니' 시리즈를 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 폭행과 음주운전 등 여러 사건으로 수차례 입건·벌금형을 받았다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



