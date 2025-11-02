韓 공군기 일본서 급유 추진했지만 무산…日, 독도 비행 이력 항의

한일 정부가 한국 공군기가 일본 자위대 기지에서 처음으로 급유하는 방안을 추진했지만 대상 항공기 일부의 독도 비행 이력으로 인해 계획이 무산됐다고 요미우리신문이 보도했다.

2일 보도에 따르면 한국 측은 공군 특수비행팀 '블랙이글스'가 이달 중·하순 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열리는 에어쇼에 참가하기 위해 이동할 때 이달 초순 일본 오키나와현 나하 기지에 들러 급유하고자 한다고 일본 측에 요청했다.

일본은 한국군과 자위대 간 교류, 협력을 위해 이를 긍정적으로 검토한 것으로 알려졌다. 하지만 블랙이글스 일부가 최근 독도를 비행했다는 사실을 확인해 항의 의사를 전달하고 요청을 받아들이지 않기로 했다.

다카이치 사나에 일본 총리는 지난달 30일 이재명 대통령과 첫 정상회담을 하기 직전 급유 지원 계획을 중단한다는 방침을 굳혔다고 요미우리는 전했다.

한국과 일본은 상호 군수지원 협정(ACSA)을 체결하지 않아 일본은 자위대법 일부 규정을 근거로 연료를 제공할 방침이었다.





