신한은행, 코트라와 글로벌 진출·국내 투자유치 지원 협력

신한은행은 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 국내기업의 해외 진출과 외국기업의 국내 투자유치 지원에 나선다고 2일 밝혔다.

서승현 신한은행 글로벌사업그룹장(오른쪽)이 지난달 31일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 김태형 인베스트 코리아(Invest KOREA) 대표와 '글로벌 진출 및 투자유치 지원을 위한 업무협약식'을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

이와 관련해 양사는 지난달 31일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 급변하는 글로벌 공급망 재편 환경 속에서 코트라와의 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다. 양사는 시장 및 투자 정보를 공유하고, 해외 투자자 발굴·협력 강화, 외국기업 국내 진출 시 소요자금 등 금융지원, 한국 진출 기업·외국인 임직원 대상 금융·정책 지원 등을 주요 협력 분야로 정하고 실질적인 지원을 위해 글로벌 네트워크를 연계할 계획이다.

서승현 신한은행 글로벌사업그룹장은 "양사의 전문성과 네트워크를 결합해 한국 기업의 해외 진출과 외국 기업의 국내 투자를 아우르는 새로운 협력체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 신한은행은 글로벌 네트워크를 적극적으로 활용해 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화와 외국기업의 국내 투자 유치를 위한 금융 지원을 지속하겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



