"돈 안 주면 아들 중국에 팔아버린다"…태국까지 번진 캄보디아 범죄조직

캄보디아에서 활동하던 범죄조직이 태국으로 옮겨와 세력을 확대한 뒤 한국인을 대상으로 범죄를 벌인 것으로 드러났다. 해당 조직에 가담한 한국인 3명이 구속기소돼 재판을 받게 됐다.

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 지난달 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환돼 호송차에 오르고 있다.

2일 연합뉴스 보도에 따르면, 서울남부지법 형사합의14부(이정희 부장판사)는 범죄단체가입 및 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 구속기소된 A씨 등 3명에 대한 첫 공판을 오는 19일 연다고 밝혔다.

이들은 지난 4월부터 6월 사이 태국의 이른바 '룽거 컴퍼니'에 몸담고, 한국 피해자 206명을 대상으로 1400회가 넘는 보이스피싱을 벌여 총 66억 원이 넘는 돈을 챙긴 혐의를 받고 있다.

'룽거 컴퍼니'는 캄보디아 국경 지역에서 활동하던 조직이 지난해 10월 태국으로 근거지를 옮기며 새로 꾸린 범죄집단으로 알려졌다. A씨는 텔레그램을 통해 합류해 '노쇼팀' 팀장으로 활동하며 군부대나 일반인을 사칭하는 범행을 지휘한 것으로 조사됐다.

조직 내에서는 동료조차 폭력의 대상이었다. A씨는 조직에서 탈퇴하려던 구성원을 폭행하고, 돈을 갚지 못하자 가족을 협박한 혐의도 받고 있다. 지난 6월에는 2500만 원을 갚지 못한 조직원 가족에게 전화를 걸어 "아들을 캄보디아의 중국 조직에서 구해오느라 돈이 들었다"며 "돈을 주지 않으면 손가락을 자르고 인신매매하겠다"고 위협해 900만 원을 받아낸 것으로 드러났다. 이후 해당 조직원이 태국 주재 한국대사관에 감금 사실을 신고하자, A씨는 이를 문제 삼아 폭행한 것으로 전해졌다. 그러나 외교당국의 공조 요청으로 태국 경찰이 수사에 나서면서 A씨는 현지에서 체포됐다.

현재 룽거 컴퍼니의 다른 간부급 인물들도 태국 현지에서 잇따라 검거돼 국내로 송환됐으며, 로맨스 스캠(연애 사기) 조직원 등에 대한 재판도 서울남부지법에서 진행 중이다.





