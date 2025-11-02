본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

"돈 안 주면 아들 중국에 팔아버린다"…태국까지 번진 캄보디아 범죄조직

김은하기자

입력2025.11.02 09:41

수정2025.11.02 09:48

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보이스피싱으로 66억 원 챙겨
동료까지 감금·협박·폭행 일삼아
외교공조로 검거…19일 첫 재판

캄보디아에서 활동하던 범죄조직이 태국으로 옮겨와 세력을 확대한 뒤 한국인을 대상으로 범죄를 벌인 것으로 드러났다. 해당 조직에 가담한 한국인 3명이 구속기소돼 재판을 받게 됐다.

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 지난달 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환돼 호송차에 오르고 있다. 연합뉴스

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 지난달 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환돼 호송차에 오르고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

2일 연합뉴스 보도에 따르면, 서울남부지법 형사합의14부(이정희 부장판사)는 범죄단체가입 및 통신사기피해환급법 위반 등 혐의로 구속기소된 A씨 등 3명에 대한 첫 공판을 오는 19일 연다고 밝혔다.


이들은 지난 4월부터 6월 사이 태국의 이른바 '룽거 컴퍼니'에 몸담고, 한국 피해자 206명을 대상으로 1400회가 넘는 보이스피싱을 벌여 총 66억 원이 넘는 돈을 챙긴 혐의를 받고 있다.

'룽거 컴퍼니'는 캄보디아 국경 지역에서 활동하던 조직이 지난해 10월 태국으로 근거지를 옮기며 새로 꾸린 범죄집단으로 알려졌다. A씨는 텔레그램을 통해 합류해 '노쇼팀' 팀장으로 활동하며 군부대나 일반인을 사칭하는 범행을 지휘한 것으로 조사됐다.

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 지난달 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 연합뉴스

캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 지난달 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

조직 내에서는 동료조차 폭력의 대상이었다. A씨는 조직에서 탈퇴하려던 구성원을 폭행하고, 돈을 갚지 못하자 가족을 협박한 혐의도 받고 있다. 지난 6월에는 2500만 원을 갚지 못한 조직원 가족에게 전화를 걸어 "아들을 캄보디아의 중국 조직에서 구해오느라 돈이 들었다"며 "돈을 주지 않으면 손가락을 자르고 인신매매하겠다"고 위협해 900만 원을 받아낸 것으로 드러났다. 이후 해당 조직원이 태국 주재 한국대사관에 감금 사실을 신고하자, A씨는 이를 문제 삼아 폭행한 것으로 전해졌다. 그러나 외교당국의 공조 요청으로 태국 경찰이 수사에 나서면서 A씨는 현지에서 체포됐다.


현재 룽거 컴퍼니의 다른 간부급 인물들도 태국 현지에서 잇따라 검거돼 국내로 송환됐으며, 로맨스 스캠(연애 사기) 조직원 등에 대한 재판도 서울남부지법에서 진행 중이다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2030 청년 10명 중 7명 “공공임대 살고 싶다”…내집 마련 디딤돌로 인식[부동산AtoZ] 2030 청년 10명 중 7명 “공공임대 살고 싶다”…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아들 中에 팔아 넘길것"…캄보디아 범죄조직, 태국까지 세력 확장

김정은, 한중 회담날 특수부대 방문…"싸우면 이기는 강군"

경찰, 中 공안부와 초국가 스캠범죄 공동 대응

500일 된 냉동만두 먹어도 될까?…식품 소비기한의 진실

하나에 5만원 통조림부터 한국 고추참치까지…진화하는 '캔 참치'

韓 공군기 일본서 급유 추진했지만 무산…日, 독도 비행 이력 항의

美 "中과 조선·해운 보복조치 철회키로 합의"…한화오션 제재 풀릴까

새로운 이슈 보기