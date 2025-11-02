본문 바로가기
SH, 서대문구와 공공 정비 사업 확대 위해 맞손

이정윤기자

입력2025.11.02 11:15

왼쪽부터 이성헌 서대문구청장과 황상하 서울주택도시개발공사(SH) 사장이 협약서를 들어보이고 있다. SH

서울주택도시개발공사(SH)는 서대문구와 관내 공공 정비 사업 확대 및 성공적인 사업 추진을 위한 상호 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 2일 밝혔다.


이번 협약은 공기업과 자치구가 협력해 도시 정비를 통한 주거 환경 개선과 지역 균형 발전을 함께 도모하기 위한 것이다. 양 기관은 서대문구 내 정비 사업의 활성화와 공공성·효율성 강화를 위해 긴밀한 협력 체계를 구축한다.

이번 협력을 통해 도시 및 주거 환경 정비를 위한 전략 수립·사업 추진 방안 마련, 사업 시행에 필요한 관계 기관 협의·인허가 등 행정 지원, 관내 정비 사업 추진에 필요한 정보·자료 제공 및 행정 지원 등을 추진한다.


현재 SH는 서대문구 내 홍은1·연희2·충정로1 공공재개발을 추진 중이며, 홍제역 역세권 활성화 사업의 공동 사업 시행자로 참여할 예정이다. 서대문구 내 총 4개 구역에서 공공 정비 사업이 본격화될 전망이다.


황상하 SH 사장은 "이번 협약을 통해 서대문구 공공 정비 사업의 성공적 추진과 향후 사업 확대를 위한 협력이 한층 공고화되길 기대한다"며 "공사와 서대문구가 함께 시민이 체감하는 도시 혁신 성과를 만들어가겠다"고 말했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
