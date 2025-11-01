韓中정상 만찬…李 "평화 위한 길 함께" 시진핑 "전략적 협력 동반자"[경주APEC]

이재용 등 4대그룹 총수, 이창호·박진영 참석

이재명 대통령은 1일 시진핑 중국 국가주석을 위한 국빈 만찬에서 "시 주석과 흔들림 없이 평화를 위한 길을 함께 나아가기로 뜻을 모았다"고 말했다. 시 주석은 "중-한 양국은 우호적인 이웃 나라이자 전략적 협력 동반자"라고 화답했다.

이재명 대통령이 1일 경북 경주 소노캄에서 열린 시진핑 중국 국가주석을 위한 국빈만찬에서 발언 후 자리로 돌아오고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 오후 경주 소노캄 호텔에서 열린 만찬에서 "오늘 만찬은 저에게 매우 특별한 의미가 있다"며 "가까운 이웃의 귀한 손님인 주석이 11년 만에 한국을 찾았고, 또 저의 본관이기도 한 이 경주에서 함께 귀한 시간을 보낼 수 있게 됐기 때문"이라고 말했다.

만찬에는 한중 정치·경제·문화계 인사가 참석했다. 경제계에선 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 참석했고, 문화계에서는 박진영 대중문화교류위원장과 이창호 바둑 9단이 참석해 눈길을 끌었다.

이 대통령은 "시 주석께서 강조하신 국민 중심 발전의 사상과 제가 늘 말하는 국민이 주인인 나라의 비전은 모두 국정 운영의 중심에 국민을 두고 있다는 공통점을 가지고 있다"며 "또 민생과 성장을 위해 실용적인 해법을 지향한다는 점에서도 깊은 공감대를 이루고 있다"고 했다.

이 대통령은 "오늘 저와 시 주석은 국민을 위한 공통된 마음을 바탕으로 아주 긴 시간 진솔한 대화를 나눴다"며 "서로 힘을 합쳐 경제 발전을 이뤄온 우리 양국이 서로의 역량을 공유하며 새로운 호혜적 협력의 길을 열어가야 한다는 점에서 뜻을 함께했다"고 강조했다.

이어 "양국 간 필요한 소통을 더욱 늘려가면서 특히 서비스 투자 분야에서 더욱 협력의 폭을 넓혀갈 수 있도록 필요한 제도를 신속히 보강해 나갈 것"이라며 "이번 APEC 정상회의의 주제인 연결, 혁신, 번영의 원리는 한중 관계에서도 변함없는 원칙으로 자리 잡게 될 것"이라고 했다.

그러면서 "양국은 스캠 범죄 등 국경을 초월해 국민 생명을 위협하는 초국가 범죄에도 공동으로 강력히 대응할 것을 약속했다"며 "APEC의 역사가 증명해 온 것처럼 양국 간 협력과 연대는 양 국민의 일상을 더욱 풍요롭고 안전하게 만들 것"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 '봉황이 날 수 있는 것은 깃털 하나의 가벼움 때문이 아니고, 천리마가 달릴 수 있는 것은 다리 하나의 힘에서 비롯되는 것이 아니다'라는 중국 고전의 한 구절을 인용하며 "앞으로도 한국과 중국은 오랜 세월을 함께하며 상호 번영의 시너지를 발휘할 파트너임을 증명해낼 것"이라고 강조했다.

시진핑 중국 국가주석이 1일 경북 경주 소노캄에서 열린 이재명 대통령 주최 국빈만찬에서 건배사를 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

시 주석은 "중국 측은 한국과 중한 관계를 일관되게 중시해 왔고, 중한 우호를 주변 외교의 중요한 위치에 두고 있다"며 "오늘 오후 저는 이 대통령과 성과 있는 회담을 가졌다"고 화답했다.

시 주석은 "중국은 2026년 APEC 의장으로서 한국 측과 서로를 지지하고 긴밀히 협력해 나감으로써 아태 지역의 발전과 번영을 함께 촉진하고, 글로벌 거버넌스를 더욱 공정하고 합리적인 방향으로 발전해 나가도록 추진할 용의가 있다"고 설명했다.

시 주석은 당나라를 유학했던 경주 출신 문학가 최치원이 남긴 글귀를 언급하기도 했다. 그는 "최치원 선생이 귀국하던 도중에 '돛을 달아서 바다에 배 띄우니 순풍이 만리를 날아가네'라는 시를 남겼는데 오늘날 중한 우호도 계속해서 생기와 활력을 발산하고 있다"고 말했다.

시 주석은 며칠 전 한국외국어대 국제학부 학생들로부터 편지를 받았다고 전하며 "읽어보니 구절구절에는 학생들이 중한관계 발전에 기대로 가득 차다. 청년은 중한관계의 미래"라고 했다.

이어 "양국이 청년 교류 활동을 많이 벌여서 중한 우호 사업이 대대로 이어나가도록 하기를 희망한다"며 "중한 수교 33년간 양국 관계가 이데올로기의 차이를 뛰어넘어 전면적이고 신속한 발전을 이루어 양 국민들에게 복지를 가져다줬다"고 말했다.

또 "급변하는 국제 및 지역 정세에 직면해 중한 양국이 우호의 전통을 계승하고, 동방의 지혜를 발휘해야 한다"며 "아울러 서로를 존중하고 신뢰하며, 함께 협력하고 상생하며, 서로의 성공을 도와주는 좋은 이웃 관계를 유지함으로써 공동의 노력으로 중한관계의 아름다운 내일을 함께 열어나가자"고 덧붙였다.

정의선 현대차그룹 회장이 1일 경북 경주 소노캄에서 열린 이재명 대통령 주최 시진핑 중국 국가주석을 위한 국빈만찬에 참석해 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

한-중 정상회담 국빈 만찬에는 '중국을 사로잡은 한국의 맛'인 닭강정과 '한국을 사로잡은 중국의 맛'이 담긴 마라 소스 전복이 올라왔다.

대통령실은 "이번 한-중 국빈 만찬에서는 한국과 중국이 오랫동안 음식으로 서로의 문화를 나누며 이어온 교류의 의미를 담았으며, 앞으로도 양국 간 우정과 화합이 이어지기를 바란다는 의미를 표현했다"고 전했다.

귀한 손님을 환영한다는 마음을 표현하기 위해 건강을 기원하는 보양 영계죽과 시 주석이 즐겨 찾는 중국술 몽지람(멍즈란)도 곁들여졌다. 메인 메뉴로는 경주의 한우를 다져 빚은 떡갈비 구이와 백합국, 3찬(취나물, 더덕구이, 배추김치)이 올랐다. 떡갈비는 예로부터 손님을 향한 극진한 환대를 나타냈다고 한다.

올해 한중 수교 33주년을 기념하는 의미를 담아 한국의 삼색 매작과와 삼색 과일도 준비됐다. 또 중국 디저트인 지마구를 보성녹차와 함께 내 만찬의 여운이 오래 기억되기를 바라는 마음을 담았다.





