외교부 "말리 전역에 여행경보 4단계...여행금지"

서믿음기자

입력2025.11.01 19:31

치안악화로 4일부로 여행경보 4단계 발령

치안 악화를 이유로 외교부가 말리 전역에 오는 4일부터 '여행 금지'에 해당하는 여행경보 4단계를 발령할 예정이다.

말리 수도 바마코 모습. AFP연합뉴스 제공

외교부는 테러 단체의 활동 범위가 늘어나는 말리 전역에 여행을 금하는 여행경보 4단계 발령을 오는 4일부로 추진할 예정이라고 1일 밝혔다.


말리에서는 알카에다와 연계한 단체인 '이슬람과 무슬림 지지 그룹'(JNIM)의 활동이 활발해지면서 치안이 악화하고 있다. 한국 교민 대다수가 거주하는 수도 바마코는 사실상 봉쇄 상태다.

아울러 외교부는 반정부 시위가 확산하고 있는 탄자니아와 관련해 이날 재외국민보호대책반을 가동하고 본부·공관 합동 상황점검회의를 개최했다.


탄자니아에서는 지난달 29일 대선·총선일에 시위가 시작돼 소요 사태로 커지고 있으며 탄자니아 정부는 강경 대응에 나서고 있다.


외교부는 탄자니아 정부의 인터넷 접속 차단 조치로 연락이 두절된 한국민의 소재 파악을 지원하고 있다. 또 탄자니아에 체류·방문 중인 한국민 대상 안전 공지를 전파하고 항공편 및 숙소 정보 확인 지원 등의 조력을 제공하고 있다고 밝혔다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

