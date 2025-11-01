한중 정상회담서 '원-위안 통화스와프' 체결[경주APEC]

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 정상회담을 통해 '원·위안 통화스와프' 체결에 합의했다. 한국과 중국은 경제·치안 분야와 관련된 양해각서(MOU) 6건도 체결했다.

이 대통령과 시 주석은 이날 경주박물관 천년미소관에서 정상회담을 갖고 양국이 합의한 MOU 및 계약 교환식에 참석했다.

중국과 한국이 합의한 문서는 ▲실버 경제 분야 협력 MOU ▲혁신 창업 파트너십 프로그램 공동추진 MOU ▲2026-2030 경제협력 공동계획 MOU ▲서비스 무역 교류 협력 강화 MOU ▲한국산 감 생과실의 중국 수출 식물 검역 요건 MOU ▲보이스피싱·온라인 사기 범죄 대응 공조 MOU ▲원·위안 통화스와프 계약서 등 7개다.

한국과 중국의 중앙은행은 2020년 590억달러 규모의 통화스와프를 5년간 연장 체결한 바 있다. 이 계약은 지난달 10일 만료됐다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



