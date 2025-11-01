본문 바로가기
[속보]한중 정상회담서 '원-위안 통화스와프' 체결

송승섭기자

입력2025.11.01 18:09

수정2025.11.01 18:11

[속보]한중 정상회담서 '원-위안 통화스와프' 체결





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
