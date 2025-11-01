사방이 대리석에 황금빛 '번쩍'…트럼프, 리모델링한 백악관 욕실 공개

트럼프 SNS에 변기·세면대·욕조 공개

백악관 "납세자 비용 부담 전가 없어"

도널드 트럼프 미국 대통령이 유광 대리석과 황금빛 손잡이로 리모델링한 백악관 내 '링컨 욕실'을 사진을 공개했다.

트럼프 대통령은 지난달 31일 오후(현지시간) 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) '트루스소셜'에 "백악관의 링컨 욕실을 새로 단장했다"며 리모델링 전후 사진 24장을 공개했다. 공개된 사진을 보면 변기, 세면대, 샤워실, 욕조 등 시설들을 유광 대리석으로 보이는 재료로 꾸몄으며, 여기에 황금빛 재질의 손잡이, 경첩, 샤워기, 수도꼭지 등을 달았다.

리모델링을 마친 백악관 '링컨 욕실'의 모습. 트루스소셜

트럼프 대통령은 "이 욕실은 1940년대 아르데코풍의 초록색 타일로 개조했으나, 링컨 시대와 전혀 맞지 않는다"며 "나는 광택을 낸 검은색과 하얀색 스타투아리오 대리석을 골랐다"고 말했다. 그러면서 이것이 에이브러햄 링컨 시대에 매우 어울리는 양식이라며 당시 실제로 사용됐던 대리석일 수도 있다고 했다.

트럼프 대통령은 지난 8월 백악관 리모델링과 레노베이션을 하겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 당시 그는 이 비용은 자신의 대통령 봉급과 모금한 개인 기부금으로 충당할 것이라고 말했다. 한 백악관 공보담당자는 "백악관 연회장과 욕실 리모델링에 필요한 돈은 사적으로 조달되고 있다"며 "납세자들에게 전가되는 비용부담은 없을 것"이라고 말했다.

미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 백악관 레노베이션 계획은 1964년에 만들어진 '백악관 보존위원회'의 사전검토를 거치는 것이 전통이지만, 트럼프 대통령이 이번에 위원회의 의견을 물어봤는지 여부는 확실하지 않다고 전했다.

트럼프 대통령은 '황금색' 사랑으로도 유명하다. 그는 오벌 오피스에 금빛 장식과 조각상을 대치했으며 로즈가든의 잔디를 흰색 석재 포장으로 대체했다. 이번 달에는 대형 연회장 건설을 위해 이스트윙 부분 철거를 했다. 백악관의 주요 대형 행사가 열리는 이스트룸은 원래 약 200석 규모이며, 이스트윙과 웨스트윙을 제외한 백악관 본관 전체 면적은 약 5110㎡다. 백악관 측은 이번에 짓는 새 연회장은 최소 8361㎡ 규모로 650석 이상을 수용할 수 있다고 밝혔다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



