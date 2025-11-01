본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

대통령실

[속보]李대통령 "APEC 경주선언, 무역·투자 쟁점에 지연되다 합의"

송승섭기자

입력2025.11.01 13:30

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]李대통령 "APEC 경주선언, 무역·투자 쟁점에 지연되다 합의"
AD
원본보기 아이콘

[속보]李대통령 "APEC 경주선언, 무역·투자 쟁점에 지연되다 합의"





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]李대통령 “APEC 경주선언, 포용적 성장 강조” [속보]李대통령 “APEC 경주선언, 포용적 성장 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"젠슨 황 앉은 자리 맞죠?"…치맥회동 '깐부치킨'에 시민들 성지순례

'고도비만' 이런 아빠로 살 수 없어…첫주, 근손실이 찾아왔다

화려한 차림 노인들 들락날락, 청량리·하루 3000원…"어디야? 빨리 와"

트럼프의 전격적 핵잠수함 승인, 동북아 정세 흔드는 이유

전 세계 억만장자 사상 최대치…6조원 이상 3500명 넘었다

'다카이치 랠리' 日증시, 지난달 상승폭 역대 월간 최대

경찰, 캄보디아 '후이원' 관련 업비트 압수수색

새로운 이슈 보기