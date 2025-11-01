"매우혼잡 경고" 11만명이 이태원 대신 홍대로 몰려갔다…중심축 바뀐 핼러윈

11만 명 몰린 홍대, 참사 이전 수준 회복

우측통행·통제 강화로 대형사고 예방

3년 전 비극 이후 핼러윈의 중심축이 바뀌었다. 올해 서울의 핼러윈 인파는 이태원을 피해 홍대로 몰렸고, 그 수는 11만 명을 넘어서며 사실상 참사 이전 수준을 회복했다. 한편 이태원 일대는 진입 제한과 지하철 무정차 운행으로 상대적으로 차분히 밤을 보냈다.

'핼러윈 데이'인 31일 서울 용산구 이태원 세계음식문화의 거리에서 한 시민이 분장을 한 채 걸어가고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

지난달 31일 밤 마포구 홍대 거리는 다양한 분장을 한 젊은이들로 발 디딜 틈이 없었다. 마포구청 집계에 따르면 오후 9시부터 11시 사이 홍대 관광특구를 찾은 인파는 약 11만 명으로, 2022년 이태원 참사 이전 수준을 회복한 것으로 분석됐다. 현장 전광판에는 '매우 혼잡'이라는 붉은 경고 문구가 수시로 표시됐으며, 경찰과 안전요원들이 펜스를 설치하고 우측 통행을 유도했다. 그러나 코스튬을 한 시민들이 사진을 찍기 위해 멈춰 서면서 뒤에서 밀려드는 인파가 일시적으로 쏠리는 위험한 장면도 여러 차례 목격됐다.

서울 용산구 이태원 세계음식문화의 거리 일대에서 서울경찰 기동순찰대원들이 핼러윈 데이를 앞두고 다중밀집 예방 순찰을 하며 거리에 설치된 이동식 중앙 분리대를 점검하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

"멈추지 말고 계속 이동하세요!"

경찰과 구청 직원들은 확성기로 연신 이동을 독려했고, 일부 구간에서는 병목현상이 반복됐다. 클럽 입장을 기다리는 줄이 인도를 양쪽으로 점령하면서 보행 공간은 더욱 좁아졌다. 다행히 밤비가 내리기 시작한 자정 무렵부터 인파가 서서히 빠지며 혼잡도는 완화됐다.

용산구 이태원 일대도 유사한 풍경을 보였다. 참사 현장인 해밀턴호텔 뒷골목은 밤 10시 20분부터 진입이 전면 통제됐고, 지하철 6호선 이태원역은 오후 11시부터 양방향 무정차로 운행됐다. 오후 10시 30분 기준 이태원역 주변에는 약 1만1000명이 몰린 것으로 파악됐다. 경찰 250명을 포함한 450여 명이 현장 통제에 투입돼 우측 통행을 지도했고, 주요 도로에는 '혼잡 지역 우회' 안내 문구가 띄워졌다.

'핼러윈 데이'인 31일 서울 용산구 이태원 세계음식문화의 거리를 찾은 시민들이 중앙분리대를 따라 걸어가고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

자정 이후 비가 내리자 인파는 빠르게 흩어졌고, 이태원역 인근에서 발목을 다친 시민 1명이 발생했지만, 응급조치 후 귀가했다.

정부는 지난달 24일부터 오는 2일까지를 '핼러윈 인파 관리 특별대책 기간'으로 지정해 서울 홍대·이태원·강남 등 전국 33곳을 중점 관리 중이다. 각 자치구는 현장에 119 구조차와 이동 상황실을 배치하고, 경찰은 흉기로 오인될 수 있는 코스튬 소품을 단속했다.

윤호중 행정안전부 장관은 "밀집 상황에서는 즉시 벗어나 안전한 공간으로 이동해 달라"며 시민들의 자발적 질서 유지를 당부했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>