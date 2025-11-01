'기내 인종차별' 소유 "델타항공 사과받아…루머는 법적대응"

"韓승무원 요청했는데 문제 행동 간주"

"항공사 사과…억측과 허위 사실은 바로잡겠다"

가수 소유가 미국 델타항공 기내에서 인종차별을 당했다고 주장한 사건과 관련해 항공사로부터 공식 사과를 받았다고 밝혔다.

소유는 지난달 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글을 통해 "귀국 편 항공기에서 겪은 일에 대해 착륙 직전 기내에서 불편 사항을 작성해 전달했고, 최근 델타항공 측으로부터 메일을 통해 정식 사과를 받았다"고 전했다.

이어 "당시 느꼈던 감정에 공감하며 응원을 보내준 분들 덕에 일상으로 돌아올 수 있었다"며 감사 인사를 남겼다.

소유는 지난 10월 19일 뉴욕에서 한국으로 돌아오는 비행에서 승무원에게 차별적 대우를 받았다고 주장한 바 있다.

당시 소유는 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하기 위해 한국인 승무원을 요청했다. 그러나 사무장이 이를 문제 행동으로 간주해 보안 요원을 호출했고, 이후 비행 내내 차가운 시선 속에서 불편함을 겪었다고 설명했다.

소유는 "15시간 비행 동안 아무것도 먹지 못했고, 이 경험이 인종적 편견에서 비롯된 상처로 남았다"고 밝혔다.

그러나 사건 이후 온라인에서는 소유가 '만취 상태로 탑승했다'는 목격담이 퍼지며 논란이 확대됐다. 이에 대해 소유는 "탑승 전 라운지에서 소량의 주류를 마셨을 뿐이며, 탑승 과정에서 제재나 문제가 없었다"고 반박했다. 해당 목격담을 올린 네티즌이 이후 게시물을 삭제하면서 진실 공방은 계속 이어졌다.

소유는 이번 사과로 사건을 더 공개적으로 언급할 계획은 없다고 했다. 다만 "근거 없는 억측과 허위 사실 유포, 인격권을 침해하는 모욕적 표현에 대해서는 법적 대응을 진행할 것"이라고 경고했다. 그는 "사실관계는 바로잡되, 앞으로는 좋은 소식으로 찾아뵙고 싶다"고 덧붙였다.

한편 앞서 2023년에는 그룹 걸스데이 출신의 혜리도 이 항공사를 이용했다가 불쾌한 경험을 겪었다고 밝힌 바 있다.

당시 미국 로스앤젤레스에서 뉴욕으로 가는 항공편을 예매했다는 혜리는 "한 달 반 전에 예약하고 좌석까지 미리 지정했는데 퍼스트 클래스 좌석이 없다고 이코노미로 다운그레이드됐다"며 "항공사는 환불도 못 해주고 자리가 마음에 안 들면 다음 비행기를 타고 가라고 했다"고 토로했다.





