조업일수 부족에도…10월 수출 '역대 최대'(상보)

10월 수출 3.6% 늘어난 595.7억달러

5개월 연속 수출 플러스

반도체 수출도 10월 중 역대 최대

지난달 수출이 추석연휴에 따른 조업일수 부족에도 불구하고 역대 최대 실적을 기록했다. 반도체·선박 수출 호조가 전체 수출 증가세를 이끌었다.

1일 산업통상부에 따르면 10월 수출액은 전년 동월 대비 3.6% 증가한 595억7000만달러로 집계됐다.

경기 평택항. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

산업부 관계자는 "10월 수출은 추석 연휴로 인한 조업일이 20일로 지난해보다 2일 부족했음에도 역대 10월 중 최대실적을 기록하면서 6월부터 5개월 연속 플러스 흐름을 이어갔다"며 "일평균 수출도 29억8000만달러로 14.0% 증가하며 전 기간 기준 최대치를 경신했다"고 설명했다.

10월에는 15대 주력 수출품목 중 4개 품목 수출이 증가했다. 반도체 수출은 157억3000만달러로 25.4% 늘었다. 서버 중심고대역폭메모리(HBM)·더블데이터레이트(DDR)5 등 고용량·고부가 메모리의 강한 수요가 메모리 고정가격 상승으로 이어지면서 8개월 연속 플러스, 역대 10월 중 최대실적을 기록했다. 컴퓨터 수출(9억8000만달러)도 1.7% 증가하면서 3개월간의 마이너스 흐름을 끊고 플러스로 전환됐다.

선박 수출은 해양플랜트(24억7000만달러)를 포함한 46억9000만달러로 세 자릿수 증가율(131.2%)을 기록하면서 8개월 연속 증가했다. 석유제품 수출은 국제 제품가격이 보합세를 보이는 가운데 전년 대비 수출물량이 증가하면서 12.7% 증가한 38억3000만달러를 기록 2개월 연속 증가했다.

지역별로는 9대 주요 수출지역 중 2개 지역 수출이 늘었다. 특히 미국으로의 수출은 관세 영향으로 자동차·차부품·철강·일반기계 등 주요 품목이 약세를 보이면서 전체적으로 16.2% 감소한 87억1000만달러를 기록, 9대 지역 중 유일하게 두 자릿수 감소율을 기록했다.

중국 수출은 5.1% 감소한 115억5000만달러로 2개월 연속 110억달러 이상을 기록했다. 아세안 수출은 반도체를 제외한 대다수 품목이 조업일수 축소로 감소하면서 6.5% 감소한 94억달러로 집계됐다.

중남미 수출은 대형 해양플랜트 수출에 힘입어 99.0% 증가한 47억1000만달러를 기록, 전 기간 기준 최대실적을 경신했다. 독립국가연합(CIS) 수출은 34.4% 증가한 13억4000만달러로 8개월 연속 증가했다.

10월 수입은 1.5% 감소한 535억2000만달러로, 에너지 수입(101억4000만달러·-9.0%)은 감소하였으나, 에너지 외 수입(433억8000만달러)은 0.4% 증가했다.

지난달 무역수지는 28억9000만달러 증가한 60억6000만달러 흑자를 기록했다. 1~10월 누적 흑자 규모는 564억3000만달러로 지난해 전체 흑자 규모인 518억4000만달러를 넘어섰다.

김정관 산업부 장관은 "지난달 29일 한미 양국이 관세 협상 세부사항에 합의하면서 자동차와 반도체, 의약품 등 우리나라의 주요 수출품목이 미 시장에서 경쟁국 대비 불리하지 않은 관세를 적용받게 됐다"며 "정부는 한미 금융 패키지가 양국의 제조업 부흥을 포함한 산업 경쟁력 발전을 가져오면서, 우리 기업에 새로운 성장 기회가 될 수 있도록 후속 절차에도 만전을 기하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>