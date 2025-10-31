본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

스포츠

프로야구 LG, 한화에 4승1패…2년 만에 한국시리즈 패권 탈환

심성아기자

입력2025.10.31 21:50

수정2025.10.31 21:51

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화이글스, 19년 만에 '준우승'

프로야구 LG 트윈스가 한화에 4승1패하며 2년 만에 한국시리즈 왕좌에 복귀했다.

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 5차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 연합뉴스

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 5차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

LG는 31일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 한국시리즈(KS·7전 4승제) 5차전 한화 이글스와 원정 경기에서 4-1로 이겼다.


잠실 1, 2차전에 이어 대전으로 장소를 옮긴 4, 5차전을 연달아 잡아낸 LG는 이로써 2023년 이후 2년 만에 정규시즌과 한국시리즈를 석권하는 통합 우승을 달성했다.

LG가 한국시리즈 정상에 오른 것은 1990년과 1994년, 2023년에 이어 올해가 네 번째다.


1999년 이후 26년 만에 한국시리즈 패권 탈환에 도전한 한화는 2006년 이후 19년 만에 다시 준우승으로 시즌을 마쳤다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"눈이 휘둥그레, 딴 세상이 펼쳐진다"…'보석' 같은 공간들

젠슨 황·이재용…부자들의 치킨 먹는 법

"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

"잘생김은 못 숨긴다" 경주 APEC서 군복 입은 차은우 포착

정우성 친자 인정 후 첫 근황…문가비, 아들 모습 공개

"벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 베껴 돈 쓸어 담는 中

檢, 윤석열 ‘찍어내기 감찰 의혹’ 이성윤·박은정 재수사도 무혐의

새로운 이슈 보기