"엄마, 헌트릭스 옷 입고 싶어요"…올 핼러윈 대세 의상은 '케데헌'

공식스토어 의상 고가에도 매진

일부 부모, 의상 직접 만들기도

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 전 세계적인 인기로 부모들이 핼러윈 의상을 구하느라 고군분투 중이다.

31일 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 부모들은 핼러윈을 앞두고 케데헌 의상을 구하기 위해 진땀을 흘리고 있다. 핼러윈에 헌트릭스나 사자보이스 의상을 입고 싶어 하는 아이들이 많은데, 부모들이 이런 의상이나 소품을 구하지 못해 어려움을 겪고 있다는 것이다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 헌트릭스. 넷플릭스 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스 공식 스토어에서 판매한 의상은 한정판이라 금세 매진된 데다 가격도 다른 핼러윈 복장의 두세 배에 달했다. 주인공 루미가 입은 대표적인 노란색 재킷은 89.95달러(약 12만6000원)에 판매되는데, 추가로 반바지와 부츠, 보라색 머리 장식까지 갖추려면 비용이 천정부지로 치솟는다. 또 중국산 모조품은 품질이 떨어지거나 배송이 너무 오래 걸렸다. 급기야 일부 부모들은 직접 의상을 제작하기도 했다.

미국 캘리포니아의 한 백화점에서는 최근 케데헌 코스튬을 판매했는데, 진열하자마자 완판돼 매대가 텅 비어버렸다. 매장 직원은 "손님들이 줄을 서서 기다렸고 바로 다 팔려버렸다"며 "결국 부모들에게 아마존에서 찾아보라고 안내했다"고 말했다.

9세 딸이 케데헌 조이로 분장하고 싶어한다는 한 부모는 "의상 때문에 스트레스다. 온라인에서 주문한 중국산 옷이 도착했는데 받고 보니 유아용이었다"며 "매장을 다 뒤져서 겨우 맞는 사이즈를 찾았다"고 고충을 토로했다. 런던에 사는 한 어머니는 "출산휴가 대부분을 '케데헌 옷 만들기'에 쏟고 있다"면서 "점토로 단추를 만들고 어깨 패드를 붙이느라 며칠째 씨름 중인데 접착제가 자꾸 떨어져서 눈물이 난다"고 말했다.

반면 케데헌 열풍으로 재미를 본 이들도 있다. 로스앤젤레스의 한 부부는 지난 여름부터 케데헌 응원봉을 수제 제작해 판매하기 시작했는데 출시 직후부터 불티나게 팔렸다고 했다. 이 부부는 "주문 속도가 너무 빨라 깜짝 놀랐다"며 "온종일 포장만 했다"고 전했다. 메릴랜드의 한 소품 디자인 업체는 극 중 헌트릭스의 '미라'가 쓴 무기와 비슷한 '곡도'를 3D 프린터 버전으로 제작·판매했는데, 개당 750달러(약 108만원)에 달하는 가격에도 주문이 폭주해 판매를 중단해야 했다고 WSJ은 전했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



