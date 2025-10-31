[포토] 젠슨 황 연설 경청하는 최태원 회장

최태원 SK회장, 정기선 HD현대 회장이 31일 오후 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에 참석해 젠슨 황 엔비디아 CEO의 연설을 경청하고 있다.







