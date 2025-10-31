젠슨 황 엔비디아 CEO가 31일 오후 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에서 연설하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] APEC CEO 서밋서 연설하는 젠슨 황
2025년 10월 31일(금)
젠슨 황 엔비디아 CEO가 31일 오후 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에서 연설하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대
"트럼프, 그냥 한국 남아서 왕이나 해라"…금관 선물 주목한 美 토크쇼
"제가 너무 못나게 먹나요?" 알뜰살뜰 발라 뼈만 '쏙'…젠슨 황·이재용 치킨 발골 실력
분위기 확 달라졌다… 李대통령 임기 내 코스피 5000 달성할 것 45% [폴폴뉴스]
李대통령 칭찬한 홍준표…"트럼프 갑질에 선방했다"
"눈이 휘둥그레, 딴 세상이 펼쳐진다"…'보석' 같은 공간들
"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리
"잘생김은 못 숨긴다" 경주 APEC서 군복 입은 차은우 포착
정우성 친자 인정 후 첫 근황…문가비, 아들 모습 공개