“해양수산은 생활 속 산업”… KMI, 국민인식조사 결과 발표

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.31 14:47

어촌 인구소멸 위기 87% 체감, 정책 체감도 4년 새 3.5p↑

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 2025년도 해양수산 국민인식조사 결과를 발표했다.


이 조사는 급변하는 국내외 환경 속에서 국민이 체감하는 해양수산 인식 변화와 정책 요구를 파악하기 위해 지난 4월 1일부터 13일까지 만 19세 이상 전국 성인남녀 3000명을 대상으로 진행됐다.

조사 결과, 올해 해양수산 인식의 핵심 키워드는 '실생활'과 '체감'으로 나타났다. 국민이 해양수산을 떠올릴 때 가장 먼저 연상하는 이미지는 ▲먹거리(수산물·해산물) ▲볼거리(바다·해양) ▲즐길 거리(레저·선박 등)로, 해양수산이 국민의 일상과 밀접하게 연결된 산업으로 자리 잡고 있음을 보여준다.


대외 환경 변화에 대한 인식에서는 국민 다수가 어촌·연안 지역의 인구소멸 위기(87.3%), 국제정세 변화의 영향(84.4%)을 크게 체감하고 있는 것으로 나타났다. 특히 기후위기와 지정학적 리스크가 해양수산 분야 전반에 심각한 영향을 미치고 있다는 응답이 많았다.


정책 효과 체감도는 2021년 50.5점→2025년 54.0점으로 상승했다. 국민이 해양수산 정책의 성과를 점진적으로 긍정 평가하고 있다는 분석이다. 또 해양·수산·어촌의 공익적 기능에 대해서는 80% 이상이 높은 가치를 부여하며, 관련 정책 확대에도 대체로 찬성하는 것으로 조사됐다.

해양수산의 일반 인식 조사에서는 국민 10명 중 8명 이상이 "해양수산이 지구 생태계와 인류 문명에 중요하다"고 답했고, 70% 이상이 '보통 이상'의 관심을 보였다. 연상되는 이미지는 바다·해양(13.1%), 항만(5.7%) 등 실생활과 연관된 요소가 대부분이었다.


해양수산 분야 주요 관심사로는 ▲수산물 가격(46.9%) ▲수산물 요리·맛집(46.8%) ▲수산물 식품안전(38.1%) 순으로 나타나, 해양수산이 국민의 식문화와 소비 행태 전반에 깊숙이 자리 잡은 것으로 분석됐다.

KMI 2025 해양수산 국민인식조사 결과 '해양수산 연상 이미지'.

KMI 2025 해양수산 국민인식조사 결과 '해양수산 연상 이미지'.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
