본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기업·CEO

SKIET, 3분기 472억원 영업손실…"ESS로 고객 다변화"

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.10.31 14:33

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
SK아이이테크놀로지 직원이 충청북도 증평 LiBS 공장에서 분리막 제품을 살펴보고 있다. SK아이이테크놀로지

SK아이이테크놀로지 직원이 충청북도 증평 LiBS 공장에서 분리막 제품을 살펴보고 있다. SK아이이테크놀로지

AD
원본보기 아이콘

이차전지 분리막 제조 기업인 SK아이이테크놀로지(SKIET)는 31일 개최한 2025년 3분기 실적발표회에서 매출액 790억원, 영업손실 472억원을 기록했다고 밝혔다.


SKIET는 글로벌 생산 최적화, 노후화 라인 가동 축소 및 운영 경비 절감 등으로 영업손실이 전분기 대비 66억원 개선됐다고 설명했다.

SKIET는 다변화된 제품 포트폴리오를 기반으로 신규 고객을 확보해 나갈 계획이다. SKIET의 분리막은 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 정보기술(IT) 등 여러 제품군에 탑재 가능하며, 파우치형, 각형, 원통형 등 모든 배터리 폼팩터에 적용 가능하다.


SKIET는 올해 2월 수주한 각형 리튬인산철(LFP) 배터리, ESS용 배터리를 비롯해 다양한 용도별, 폼팩터별 고객 니즈에 따른 맞춤형 제품을 납품하고 있다. 이날 진행된 컨퍼런스콜에서 SKIET는 현재 소형 ESS 배터리에 분리막을 납품 중이며, 다양한 ESS고객사와 논의를 진행하고 있다고 밝혔다.


SKIET 관계자는 "앞으로 높은 성장성이 기대되는 ESS 시장을 중심으로 고객 다변화 노력을 가속화할 것"이라며 "이에 더해 비중국산 소재의 강점을 적극 활용해 북미 시장에서의 협력을 강화할 것"이라고 말했다.

한편, 지난 30일 SKIET는 2026년 임원인사 및 조직개편을 통해 박진우 LiBS사업실장 및 임근성 품질경영실장이 신규 선임했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"9900원에 디저트 무제한…카페 대신 가요" 대학가 점령한 애슐리

젠슨 황·이재용…부자들의 치킨 먹는 법

"잘생김은 못 숨긴다" 경주 APEC서 군복 입은 차은우 포착

조국 "유승민 딸도 내 자녀들과 같은 기준 적용해야"

금관 쓰고 멜라니아와 춤추는 트럼프 AI 영상 확산

"벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 베껴 돈 쓸어 담는 中

분위기 확 달라졌다…李대통령 임기 내 코스피 5000 달성할 것 45%

새로운 이슈 보기