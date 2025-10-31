본문 바로가기
HDC리조트, 국가대표 훈련 지원한다

노우래기자

입력2025.10.31 13:19

대한골프협회와 선수단 훈련 시설 지원 협력
4개 골프장, 쇼트 게임 연습장 등 무료 제공

HDC리조트가 국가대표 훈련을 지원한다.


31일 대한골프협회와 골프 국가대표 선수단 훈련 시설 지원 및 상호 협력을 위한 업무 협약을 맺었다고 밝혔다. HDC리조트는 이번 협약을 통해 4개 골프장뿐 아니라 3홀 규모의 연습 레인지, 쇼트 게임 연습장, 300ｍ 드라이빙 레인지 등의 시설을 국가대표 선수단 훈련에 무료로 제공한다.

HDC리조트와 대한골프협회가 골프 국가대표 선수단 훈련 지원을 위한 업무 협약을 맺었다. HDC리조트 제공

HDC리조트는 "이번 협약을 통해 국가대표 선수단이 최고의 연습 환경에서 훈련하며 국제 대회 경쟁력을 높이는 데 실질적으로 기여하고, 한국 골프의 지속 가능한 성장도 돕겠다"고 말했다. HDC리조트는 성문안CC, 오크밸리CC, 오크힐스CC, 월송리CC를 보유·운영하고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
