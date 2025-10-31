[포토] 환영사하는 최재원 SK그룹 수석부회장

최재원 SK그룹 수석부회장이 31일 오전 경북 경주 예술의전당에서 ‘아시아 태평양 LNG 협력’을 주제로 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에서 환영사를 하고 있다.







