최재원 SK그룹 수석부회장이 31일 오전 경북 경주 예술의전당에서 ‘아시아 태평양 LNG 협력’을 주제로 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋(Summit)에서 환영사를 하고 있다.
[포토] 환영사하는 최재원 SK그룹 수석부회장
2025년 10월 31일(금)
