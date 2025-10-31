우리카드·금융결제원, 인니 QR기반 결제·출금서비스…"국내 카드사 최초"

QR결제와 카드 없는 인출 연계

우리카드는 국내 카드사 중 처음으로 인도네시아 자카르타에서 해외 QR결제 서비스를 시연하고, QR코드만으로 출금 가능한 '카드 없는 현금자동입출금기(ATM) 구축 업무협약'을 체결했다고 31일 밝혔다.

인도네시아 자카르타에서 30일(현지시간) 우리카드가 국내 카드사 최초로 다자 간 카드 없는 현금자동입출금기(ATM) 서비스 구축 업무협약을 맺었다. 이종희 우리카드 상무(오른쪽 두번째) 등 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 우리카드 AD 원본보기 아이콘

전날 열린 시연 행사는 인도네시아 중앙은행 주관 '2025 인도네시아 디지털금융페스티벌'에서 진행됐다.

인도네시아 중앙은행장과 금융당국 관계자 등이 지켜보는 가운데 서비스를 시연했다. 외부 페이사와 제휴 없이 우리카드 모바일 애플리케이션을 통해 현지 가맹점 QR코드를 스캔해 결제하는 걸 보여줬다.

서비스는 인도네시아 금융당국 승인 절차를 거쳐 올해 안에 고객에게 오픈할 예정이다. 향후 베트남 등 아시아 지역 전체로 확대해 나갈 예정이다.

같은 날 국내 카드사 최초로 우리카드는 금융결제원, 인도네시아 결제사업자 아르따자사, 우리소다라은행, BRI은행과 다자 간 카드 없는 ATM 서비스 구축 업무협약을 맺었다.

카드 없는 ATM 서비스는 카드 없이 QR코드로 해외 ATM에서 현지 통화를 인출할 수 있는 서비스다. 국가 간 QR결제서비스와 더불어 금결원이 추진하는 국가 간 소액지급결제서비스 연계 허브시스템 구축 사업의 중요한 프로젝트다.

우리카드는 모바일 앱에서 등록해 서비스를 이용할 수 있도록 전용 상품을 출시할 예정이다. 빠르면 내년부터 실물 카드 없이 인도네시아 가맹점 결제와 ATM 현지 통화 출금 모두 할 수 있게 된다.

진성원 우리카드 사장은 "해외 QR결제 시장에 금결원과 협력해 카드사 최초로 참여한 점을 뜻깊게 생각한다"며 "인도네시아를 시작으로 아시아 전역으로 확대할 QR결제 서비스에 선도적으로 참여할 계획"이라고 말했다.

우리카드 관계자는 "이번 협약과 시연은 글로벌 디지털 결제 네트워크 확장을 향한 중요한 이정표"라며 "고객이 해외에서도 쉽고 안전하게 결제하는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



