[포토] 코스피, 다시 최고치 경신 시도중

31일 코스피 지수가 하락 출발 후 반등에 성공하면서 최고치 경신에 다시 한번 도전하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 각종 지수와 환율이 표시되고 있다.







