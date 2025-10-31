구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 공급망안정화위원회에 참석, 발언하고 있다. 2025.10.31 조용준 기자
꼭 봐야할 주요뉴스"잡혀도 벌금만 내면 끝"…'K뷰티' 싹 베껴 돈 쓸... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 구윤철 부총리, 공급망안정화위원회 주재
2025년 10월 31일(금)
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 공급망안정화위원회에 참석, 발언하고 있다. 2025.10.31 조용준 기자
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
큰형님 따라 동생들도 신고가 행진…삼성그룹株 '잔칫집'
"한국 가만히 있을 때가 아니다"… 해외에서 돈 쓸어 담는 일본 은행들
코스피 4000에도 웃지 못하는 개인…팔면 오르고 사면 내리고
곰에 물려 숨진 사람 벌써 13명…잇단 인명피해에 '헌터 공무원' 뽑는다는 日
최민희 딸 "맹세코 결혼식 두 번 안 했다"…SNS에 해명
스타벅스 케익 한 조각, 애슐리는 무제한…'9900원' 디저트의 반란
韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망
3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입
한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'