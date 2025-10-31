본문 바로가기
금융위, 스타트업-금융기관 우수협업사례 시상

이창환기자

입력2025.10.31 11:30

숏뉴스
금융위, 스타트업-금융기관 우수협업사례 시상
금융위원회는 이억원 위원장이 31일 서울 마포 프론트원에서 개최된 디캠프(은행권청년창업재단)의 스타트업 오픈 이노베이션(Open Innovation) 시상식에 참여해 스타트업과 금융기관의 우수 협업사례에 대해 금융위원장상을 수여했다고 밝혔다.


디캠프는 2013년 설립 이후 극초기 스타트업을 발굴하기 위한 데모데이(d.day)를 매년 개최했다. 올해는 초기 스타트업의 실질 성장을 위한 후속 연결기회를 창출하고자 오픈 이노베이션(개방형 혁신) 형태로 개최됐다.

지난 10일까지 공모를 통해 지원한 59개 스타트업 중 사전심사를 통해 남도마켓, 에임스, 빅테크플러스, 앤톡, 리턴제로 등 5개사가 발표팀으로 선정됐다. 현장의 심사위원과 청중은 스타트업과 금융기관의 비즈니스 성과, 타 금융권으로 확장 가능성, 투자·협력 등 후속지원 가능성 등을 중점적으로 심사했다.


수상기업에게는 최대 500만원 상당 워크숍 지원혜택과 함께 디캠프 배치 프로그램 선발 및 후속투자, 협력기관의 PoC(사업검증) 지원 등의 기회가 주어진다.


금융위 관계자는 "우리 경제의 진짜 성장을 뒷받침하는 생산적 금융을 위해 벤처·스타트업과의 현장소통을 지속적으로 실시하고 있다"며 "금융권이 이를 든든하게 지원할 수 있도록 앞으로도 금융기관과 스타트업 간 협력의 장을 적극 마련할 계획"이라고 강조했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
