[포토] 깐부치킨 들어서는 젠슨 황, 정의선 회장

젠슨황 엔비디아 최고경영자와 정의선 현대자동차그룹 회장이 30일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점으로 들어서고 있다. 2025.10.30 조용준 기자







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>