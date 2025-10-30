[포토] 이재용, 정의선, 젠슨황 기다리는 인파

30일 서울 삼성동 인근 깐부치킨에서 젠슨황 엔비디아 최고경영자가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 그룹 회장이 회동할 것으로 알려지자 취재진과 시민들로 붐비고 있다.







