태안서 기름 5000ℓ 실은 선박 침몰…선원 전원 구조

"가용인력 총동원해 방제작업 완료할 계획"

충남 태안군 앞바다에서 154t급 선박이 암초에 부딪혀 침몰하는 사고가 발생했다.

30일 오전 11시 33분께 충남 태안군 목개도 북서방 2㎞ 해상에서 154t급 예인선이 암초에 부딪혀 침몰했다. 사진은 침몰 한 예인선. 연합뉴스·태안해경 AD 원본보기 아이콘

30일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 11시 33분께 태안군 목개도 북서방 2㎞ 해상에서 154t급 예인선 A호가 암초와 충돌했다. 선박 침수 신고를 접수한 태안해양경찰서는 경비함정, 연안 구조정, 해경구조대를 급파해 배에 타고 있던 승선원 4명을 전원 구조했다. 다행히 인명피해는 없었으나, 침몰한 A호에는 벙커A유 3000ℓ, 경유 2000ℓ 등 총 5000ℓ의 기름이 적재돼 있었다.

이에 따라 태안해경은 기름 유출 관련 방제 대책본부를 꾸리고 태안군청, 군부대, 해양환경관리공단 등 유관기관과 방제작업을 하고 있다. 해경 관계자는 "가용인력을 총동원해 유속이 느린 소조기 안에 방제작업을 완료할 계획"이라며 "정확한 사고 경위와 침몰 원인도 조사할 방침"이라고 밝혔다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>