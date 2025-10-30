본문 바로가기
두산밥캣, 3분기 영업이익 6%↑…북미 수요 회복에 실적 개선

조성필기자

입력2025.10.30 16:07

매출 19%·순이익 27% 증가
소형장비·포터블파워 부문 성장

소형 건설기계업체 두산밥캣 이 올해 3분기 기저효과와 주요 시장의 수요 회복에 힘입어 개선된 실적을 냈다.


두산밥캣은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 1336억원으로 지난해 동기보다 6.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 매출은 2조1152억원으로 19% 늘었고, 순이익은 819억원으로 27% 증가했다.

두산밥캣, 3분기 영업이익 6%↑…북미 수요 회복에 실적 개선
회사는 북미·유럽 시장의 수요 회복과 지난해 기저효과를 주요 실적 개선 요인으로 꼽았다. 특히 북미 매출은 달러 기준 전년 동기 대비 17% 늘어 전체 성장을 이끌었고, 유럽·중동·아프리카 지역도 16% 증가하며 회복세를 이어갔다. 반면 아시아·라틴아메리카·오세아니아 지역은 수요 둔화 영향으로 9% 줄었다.


핵심 사업인 소형 장비 부문 매출은 기저효과로 20% 늘었고, 포터블 파워 부문은 16% 증가했다. 산업차량 부문은 9% 감소했다. 두산밥캣은 또 3분기 말 기준 순현금이 지난해 말보다 약 1억4천100만 달러 증가했다고 설명했다.


한편 두산밥캣은 이날 3분기 배당금을 1주당 400원으로 결정했다. 두산밥캣은 투자 안정성 제고를 위해 연 2회 지급하던 배당을 올해부터 매 분기 실시하고 있다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
