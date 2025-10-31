본문 바로가기
11년 만에 방한 시진핑… 선물 보따리 주목 [3분 브리프]

입력2025.10.31 07:26

시계아이콘00분 46초 소요
[한 눈에 읽기]
①시진핑 주석, 방한…한한령(限韓令) 해제 관심
②한미 관세협상 세부 내용 합의…마스가 탄력
③부산서 미·중 정상회담…무역갈등 일단 봉합될 듯

MARKET INDEX : Year to date
11년 만에 방한 시진핑… 선물 보따리 주목 [3분 브리프]
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대 지수, 일제 하락…빅테크 AI 지출 증가 경계감 확산
○미·중 무역 합의 안도감 속 일시 휴전 우려 교차
○파월 "12월 인하 단정 일러" 발언도 투심 위축

Top3 NEWS
■ 시진핑 11년 만의 방한…한한령 해제·경제협력 복원 주목[경주APEC]
○시진핑, 30일 오전 김해공항 통해 방한
○내달 1일 이재명 대통령과 정상회담
○희토류 공급망, AI 협력 등 논의 전망
■ '마스가 프로젝트' 돛 단 한화·HD현대·삼성重
○韓 조선사, 투자-기획-시공 주도
○1500억달러 투입, 금융보증도
○한화 필리조선소 확장 속도↑
■ 트럼프·시진핑, 부산서 무역 담판…미·중 무역갈등 일단 봉합
○트럼프·시진핑 부산서 정상회담
○6년 4개월만…관세·희토류·대두 급한불 꺼
○핵심 갈등 여전…전문가 "단기적인 휴전"
그래픽 뉴스 : 트럼프, 핵추진잠수함 승인… "7~8년내 건조 가능"
○한국, 핵추진 잠수함 보유국 될 전망…한화오션 수혜 가능성 주목
○국방과학연구소(ADD), 수년전부터 국내 조선업체와 연구개발중
○올해 안에 연구 마무리 후 핵추진잠수함 속도

the Chart : 현실로 다가온 '오천피'…역대급 불장에 증권가 눈높이 上
○KB증권·JP모건, 내년 코스피 5000 전망
○"3저 호황 이후 40년만의 장기 상승 국면"
○대형주 쏠림 현상 우려도

오늘 핵심 일정

○국내

08:00 산업생산 (YoY) (9월)

08:00 소매판매 (MoM) (9월)


○해외

00:15 유럽 라가르드 중앙은행 총재 연설

05:30 미국 연준 대차대조표

08:30 일본도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (10월)

08:50 일본 산업생산 (MoM) (9월)

10:30 중국 제조업 구매관리자지수 (10월)

16:00 독일 소매판매 (MoM) (9월)

19:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (10월)

21:30 미국 근원 소비지출물가지수 (MoM) (9월)

21:30 미국근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 11℃(4) ｜최고기온 : 19℃(1℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 60%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

