아동복에 영어 문구 우연히 검색해봤더니 '헉'…"전량 회수" 업체 사과

유아 상하복에 부적절한 문구 적혀 있어

탑텐키즈 "구매고객 전액 환불" 공식 사과

국내 아동복 브랜드 탑텐키즈가 일부 제품에 부적절한 영어 문구를 사용한 사실이 알려지자 공식으로 사과했다. 30일 탑텐키즈는 공식 사과문을 내고 "최근 일부 제품에 부적절한 문구가 사용된 것에 대해 고객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 문제가 된 제품은 '유아 차윤아트 플리스 셋업-핑크'로, 외부 아티스트와의 협업 과정에서 제작된 옷이다. 이 제품 상의에는 양말에 들어간 토끼 그림과 함께 '컴 인사이드 미(come inside me)'라는 문구가 인쇄돼 있다. 이는 영미권에서 피임 도구 없이 성관계해도 된다는 의미로 해석된다는 소비자들의 지적이 이어졌다.

국내 아동복 브랜드 탑텐키즈가 일부 제품에 부적절한 영어 문구를 사용한 사실이 알려지자 공식으로 사과했다. 탑텐키즈 AD 원본보기 아이콘

앞서 한 소비자는 우연히 옷에 새겨진 영어 문구를 검색한 뒤 문구가 성적인 의미로 쓰인다는 사실을 알게 됐고, 브랜드 측에 이 사실을 알린 뒤 환불받은 것으로 알려졌다. 영어 문구가 일반적인 표현이 아닌 것 같다고 생각한 A씨는 인터넷에서 해당 문구를 검색했고, 여성이 남성에게 '피임 없는 성관계'를 요구하는 의미를 담고 있는 것으로 나타났다. 앞서 한 소비자가 우연히 옷에 새겨진 영어 문구를 검색한 후 해당 문구가 성적인 의미로 쓰인다는 사실을 알게 됐고, 브랜드 측에 이 사실을 알린 뒤 환불받은 것으로 알려졌다.

탑텐키즈는 "해당 제품은 외부 아티스트와 협업 과정에서 제작됐으나 문구의 적절성을 충분히 검토하지 못한 것은 전적으로 저희 브랜드의 책임"이라고 했다. 이어 "아동을 위한 제품을 만드는 브랜드로 기본적인 책임을 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "이번 일을 계기로 전 제품의 디자인·문구 검수 절차를 근본적으로 재정비하겠다"고 강조했다.

앞서 한 소비자는 우연히 옷에 새겨진 영어 문구를 검색한 뒤 문구가 성적인 의미로 쓰인다는 사실을 알게 됐고, 브랜드 측에 이 사실을 알린 뒤 환불받은 것으로 알려졌다. 탑텐키즈 원본보기 아이콘

그러면서 탑텐키즈는 "제품 검수 프로세스를 전면 재점검하겠다"면서 "아이들을 위한 제품을 만드는 브랜드로써 가장 기본적인 책임을 다하지 못한 점 깊이 반성한다"고 재차 사과했다. 탑텐 키즈 측은 인지 당일 온·오프라인 전 유통망에서 즉각 판매를 중단하고, 제품 전량 회수 절차를 진행 중이다. 현재 탑텐키즈는 해당 제품을 구매한 모든 고객에게 구입 시점과 관계없이 전액 환불을 진행하고 있다. 환불은 전국 매장, 공식 몰, 고객센터를 통해 받을 수 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>