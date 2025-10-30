경제계, 한미 관세 합의 환영 "불확실성 해소·상호국익 증진 계기"(종합)

경총·무협·한경협·대한상의 등 성명

"글로벌 경쟁력 강화 기대…한미 협력 공고히"

우리 경제계는 우리나라와 미국 간에 타결된 관세 협상 결과에 대해 일제히 환영의 뜻을 밝혔다.

한국경영자총협회는 30일 "양국이 관세 협상과 대미 투자에 대한 최종 합의를 도출한 데 대해 환영의 뜻을 표한다"며 "양국 간 교역과 투자 불확실성을 해소하고 글로벌 경쟁이 치열한 첨단분야에서 상호 국익을 증진하는 중요한 계기가 된 것으로 평가한다"고 했다.

한국무역협회는 "우리 기업들이 불확실한 통상환경 속에서도 예측 가능성과 안정성을 높일 수 있게 됐다"며 "투자 분야에서는 연간 200억달러 한도와 상업적 합리성 원칙 등 외환 안정을 위한 안전장치가 마련돼 양국이 지속 가능한 협력의 틀을 공고히 했다"고 평가했다.

그러면서 "글로벌 공급망 재편 속에서 새로운 투자·수출 전략을 모색할 기반이 마련됐다"며 "이번 합의가 반도체·AI·바이오·조선 등 첨단산업은 물론, 중소기업과 서비스 산업까지 '한미 공동성장'의 발판이 되도록 협력할 것"이라고 했다.

한국경제인협회는 "자동차, 자동차 부품, 의약품 등 주요 품목에서 한국 기업들이 주요 경쟁국에 비해 불리하지 않은 조건의 관세를 적용받게 된 점은 우리 기업들의 글로벌 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것"이라며 "금융투자가 국내 외환시장에 미치는 영향을 최소화한 점도 시장 안정 차원에서 높이 평가한다"고 했다.

대한상공회의소는 강석구 조사본부장 명의 코멘트에서 "관세 협상이 타결됨에 따라 대미 무역, 투자 불확실성이 상당히 해소될 것으로 기대한다"면서 "첨단산업 분야의 투자와 기술교류, 인적교류 등의 협력이 한단계 더 공고해질 수 있을 것"이라고 기대했다.

한미는 전날 총 3500억 달러의 대미 투자금 중 2000억 달러를 현금 투자하되 연간 한도를 200억 달러로 제한하기로 합의했다. 상호관세 세율은 15%로 유지하고 자동차 관세는 25%에서 15%로 인하하기로 했다. 반도체의 경우 대만과 대비해 불리하지 않은 수준의 관세를 적용받기로 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>