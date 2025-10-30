트럼프, 시진핑에 "위대한 지도자…이미 많이 합의했고 더 합의"

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 시진핑 중국 국가주석을 향해 "위대한 나라의 위대한 지도자이며 우리가 오랫동안 환상적인 관계를 가질 것이라고 생각한다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 부산 김해공군기지 나래마루에서 개최한 미·중 정상회담 모두발언에서 "정말 오랜 기간 내 친구였던 이와 함께해 큰 영광"이라면서 이같이 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 30일 부산 김해공항 공군기지 내 접견장인 나래마루에서 열린 미·중 정상회담에서 악수하고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 시 주석을 "매우 기품 있고 존경받는 중국 대통령"이라고 부르며 "우리는 이미 많은 것들에 합의했으며 지금 더 많은 것들을 합의할 것이라 생각한다"고 밝혔다.

이번 미·중 정상회담은 트럼프 2기 행정부 들어서 처음이자 2019년 6월 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 6년 4개월 만이다.





