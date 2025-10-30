[포토] 고개 떨군 추경호 의원

추경호 전 국민의힘 원내대표가 30일 서울 서초구 내란특검 사무실로 출석하고 있다. 추 전 원내대표는 국회의 계엄해제 의결을 방해한 혐의를 받고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>