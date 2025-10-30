본문 바로가기
Dim영역
부동산
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

SK에코플랜트, 김영식 SK하이닉스 양산총괄 신임 사장으로 내정

이정윤기자

입력2025.10.30 10:29

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"반도체 사업 기회 발굴 및 성과 기대"
HBM 대량 양산체계 구축 등 성과

김영식 SK에코플랜트 신임 사장 내정자. SK에코플랜트

김영식 SK에코플랜트 신임 사장 내정자. SK에코플랜트

AD
원본보기 아이콘

SK에코플랜트는 김영식 SK하이닉스 양산총괄을 신임 사장으로 내정했다고 30일 밝혔다.


이번 인사는 사업 포트폴리오 리밸런싱을 통해 재무구조 안정화의 기반을 마련한 상황에서 반도체 종합서비스 기업으로서 비전과 성장 전략을 구체화하고 경쟁력을 지속 강화하기 위해 이뤄졌다.

김 내정자는 반도체 공정 전문가로 SK하이닉스 포토기술담당, 제조·기술담당, 양산총괄(CPO) 등을 역임했고 고대역폭메모리(HBM) 대량 양산체계 구축 등 성과를 보였다.


SK에코플랜트 관계자는 "김 내정자는 기존과 차별화된 SK에코플랜트의 반도체 사업 기회 발굴 및 성과 창출을 통해 회사 경쟁력을 강화하고 성공적인 기업공개(IPO) 추진에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다"고 했다.


김 내정자는 이후 임시주주총회와 이사회 승인을 거쳐 사내이사 및 대표이사로 공식 선임될 예정이다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의" [속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"후덜덜, 위험한거 아냐?"…63빌딩보다 높은 사우디 '하늘 축구장'에 1조4000억

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

법원 "뉴진스, 어도어 남아야…전속계약 유효 판결"

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기