SK에코플랜트, 김영식 SK하이닉스 양산총괄 신임 사장으로 내정

"반도체 사업 기회 발굴 및 성과 기대"

HBM 대량 양산체계 구축 등 성과

김영식 SK에코플랜트 신임 사장 내정자. SK에코플랜트 AD 원본보기 아이콘

SK에코플랜트는 김영식 SK하이닉스 양산총괄을 신임 사장으로 내정했다고 30일 밝혔다.

이번 인사는 사업 포트폴리오 리밸런싱을 통해 재무구조 안정화의 기반을 마련한 상황에서 반도체 종합서비스 기업으로서 비전과 성장 전략을 구체화하고 경쟁력을 지속 강화하기 위해 이뤄졌다.

김 내정자는 반도체 공정 전문가로 SK하이닉스 포토기술담당, 제조·기술담당, 양산총괄(CPO) 등을 역임했고 고대역폭메모리(HBM) 대량 양산체계 구축 등 성과를 보였다.

SK에코플랜트 관계자는 "김 내정자는 기존과 차별화된 SK에코플랜트의 반도체 사업 기회 발굴 및 성과 창출을 통해 회사 경쟁력을 강화하고 성공적인 기업공개(IPO) 추진에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다"고 했다.

김 내정자는 이후 임시주주총회와 이사회 승인을 거쳐 사내이사 및 대표이사로 공식 선임될 예정이다.





