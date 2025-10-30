본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

트래블월렛, 추석 하루 결제액 146억…"역대최대"

문채석기자

입력2025.10.30 10:05

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5월 황금연휴 대비 30% 증가
결제 비중 日·美·베트남 순

외환 결제 핀테크 기업 트래블월렛은 추석 연휴(3~9일) 하루 기준 역대 최대 결제액과 거래 승인 수를 기록했다고 30일 밝혔다.


트래블월렛, 추석 하루 결제액 146억…"역대최대"
AD
원본보기 아이콘

추석 연휴 기간 하루 결제액 약 146억원, 거래 승인 수 33만건으로 집계됐다.

지난 5월 '황금연휴' 하루 결제액 111억원, 거래 승인 수 23만건보다 각각 30%, 42% 증가했다.


국가별 결제 비중은 일본, 미국, 베트남, 중국, 호주, 이탈리아 순으로 높게 나타났다.


자동 충전액은 해당 기간 일평균 2억원을 넘어섰다.

트래블월렛은 이달 말 기준 누적 거래액 7조원, 누적 카드 발급 850만장을 기록했다.


트래블월렛은 최근 글로벌 암호화페 플랫폼 크립토닷컴과 공동 브랜드 선불카드 및 결제 시스템 구축을 위한 업무협약을 체결하는 등 원화 스테이블코인 인프라를 구축하고 있다.


김형우 트래블월렛 대표는 "단순히 거래만 는 게 아니라 이용자들이 결제 안정성과 기술력을 믿는다는 방증"이라며 "앞으로도 복잡한 외환 결제 과정을 단순화해 세계 어디서나 믿을 수 있는 결제 경험을 제공하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의" [속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"후덜덜, 위험한거 아냐?"…63빌딩보다 높은 사우디 '하늘 축구장'에 1조4000억

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

법원 "뉴진스, 어도어 남아야…전속계약 유효 판결"

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기