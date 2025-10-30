백악관 "트럼프 방한 계기로 美 보잉기 362억달러 판매 등 대규모 수출·투자 유치"

대한항공, 보잉 항공기 103대 총 362억달러 구매

가스공사는 美 LNG 연간 330만t 구매 계약

조선업 협력도 강화…한화 50억달러 투입해 필리조선소 생산 능력 확충

도널드 트럼프 미국 대통령의 국빈 방한을 계기로 미국이 한국과 대규모 투자 유치·수출 계약을 체결했다고 백악관이 29일(현지시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 정상 특별연설 하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자

백악관은 이날 공개한 팩트시트를 통해 이번 방한 성과를 발표하면서, 이번 협약이 미국 내 일자리 창출과 에너지 주도권 강화, 기술 혁신을 견인할 것이라고 강조했다.

우선 대한항공은 미국 보잉사로부터 103대의 항공기를 총 362억달러 규모로 신규 구매하기로 했다. 백악관은 이 계약으로 미국 내 약 13만5000개의 일자리가 창출될 것으로 내다봤다. 또한 대한항공은 GE 에어로스페이스와 137억 달러 규모의 엔진 구매 계약도 별도로 체결했다.

한국 공군은 미국의 L3해리스 테크놀로지스를 차세대 공중조기경보통제기(AWACS) 개발사로 선정하고, 23억 달러 규모의 계약을 체결했다. 이로써 미국 내 6000개 이상의 일자리가 추가로 생길 전망이다.

한국은 미국으로부터 에너지 수입을 대폭 확대하는 데에도 합의했다. 백악관은 이를 통해 양국 간 에너지 동맹이 강화되고, 미국의 글로벌 에너지 리더십이 공고화될 것이라 평가했다.

한국가스공사는 미국산 액화천연가스(LNG)를 연간 330만t 장기 구매하기로 합의했으며 이를 위해 트라피구라와 토털에너지 등과 계약을 체결했다.

센트러스에너지, 한국수력원자력, 포스코인터내셔널은 미 오하이오주 피켓턴 지역의 우라늄 농축 시설 확장을 공동 추진하기로 했다. 이번 사업으로 미국 내 3000개의 신규 일자리 창출이 기대된다는 것이 백악관의 설명이다.

LS그룹은 2030년까지 미 전력망 인프라에 30억 달러를 투자하기로 했다. LS전선의 미국 자회사인 LS 그린링크는 버지니아주에 6억1800만달러 규모의 생산 시설을 건설 중이다.

한미 산업 협력의 상징인 조선·해양산업 분야 협력도 대폭 강화된다.

HD현대중공업과 서버러스 캐피털 매니지먼트는 미국 조선소 현대화와 공급망 강화, 자율 운항 등에 50억달러를 공동 투자하기로 했다. 삼성중공업은 비거 마린 그룹과 함께 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업, 조선소 자동화, 미국 국적 선박의 신규 건조 분야에서 협력을 확대한다.

한화오션은 펜실베이니아주 필리 조선소의 인력 양성, 생산능력 10배 이상 확대를 위해 50억 달러 규모가 투입되는 인프라 계획을 발표했다.

백악관은 또 한미 양국이 '기술 번영 협정'을 체결했다고 밝혔다. 협정에는 인공지능(AI), 6세대(6G) 통신, 생명공학, 양자기술 등 첨단 기술 분야 협력 확대 방안이 담겼다.

아마존은 2031년까지 한국 내 클라우드 인프라 구축에 50억달러를 투자할 계획이다. 또 미국 항공우주국(NASA)의 아르테미스 II 임무에는 한국 위성이 탑재돼 우주 방사선 측정을 수행할 예정이다. 양국은 또 핵심 광물 공급망의 안정화 및 다변화를 위한 공공·민간 협력도 강화하기로 했다.

백악관은 "트럼프 대통령의 한국 국빈 방문은 한미 양국의 굳건한 동맹을 재확인함과 동시에 미국의 경제적 이익을 증진시켜 미국 국민에게 실질적인 혜택을 제공했다"며 "이번 발표는 트럼프 대통령이 일본, 말레이시아를 방문하는 동안 확보한 역사적인 무역 성과와 인프라 구축 약속을 기반으로 이뤄졌으며, 이를 통해 수십억 달러의 투자와 수천 개의 일자리가 미국으로 유입될 것"이라고 강조했다.

한편 한미 양국은 이날 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 정상회담을 계기로 관세 협상을 전격 타결했다. 양측은 한국이 미국으로부터 관세를 인하받는 조건으로 한 3500억달러 규모의 대미 투자펀드 중 2000억달러를 현금 투자하기로 결정했다. 연간 최대 투자한도는 200억달러로 설정하고, 최소 10년 이상 분납하기로 했다. 나머지 1500억달러는 조선업 협력에 쓰이며 현금과 선박금융(RG), 보증 등으로 구성된다. 투자 수익은 원리금 회수 전까지 한미가 5대5로 공유한다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



