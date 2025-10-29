본문 바로가기
영화서 보던 美 대통령 헬기·리무진…경주에 떴다[경주APEC]

임주형기자

입력2025.10.29 18:43

수정2025.10.29 18:44

시계아이콘00분 49초 소요
각종 첨단 안전장치 통합
레이더 교란, EMP 방어도

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 한미 정상회담, 아시아태평양경제공동체(APEC) CEO 서밋 등 행사 참여를 위해 경북 경주를 방문했다. 이날 트럼프 대통령은 미 대통령 전용 헬기 '마린원', 리무진 '더비스트'를 이용해 관심이 쏠리고 있다.


도널드 트럼프 미국 대통령이 탑승한 전용헬기 마린원이 29일 경북 경주시 상공에서 비행하고 있다. 연합뉴스

마린원은 미 해병대 소속 항공기의 호출부호(Call sign)다. 앞서 트럼프 대통령이 일본에서 김해국제공항으로 이동할 때 탑승한 공군 1호기에 '에어포스원'이 붙는 것과 마찬가지다. 해당 헬기는 미국 대통령이 짧은 거리를 이동할 때 주로 이용하는 것으로 알려졌다. 영화, 드라마 등에서도 대통령 전용기로 여러 차례 모습을 드러낸 바 있다.

트럼프 대통령의 마린원 헬기는 지난해 도입된 신예 기체로, 최고 속도 시속 270㎞에 달하며 최장 800㎞ 거리를 비행할 수 있다. 미국 항공우주 제조업체 시코르스키사가 개발한 S-92 헬기를 기반으로 제작됐다.


대통령이 이용하는 기체인 만큼, 온갖 최첨단 보호 장비를 동원한 것으로 전해졌다. 마린원에는 미사일을 기반하는 '플레어'가 탑재됐으며, 적 레이더를 교란하는 전자전 시스템, 핵폭발 때 발생하는 전자기파(EMP) 공격에 대비하기 위한 장치가 통합됐다고 한다. 또 어떤 기체에 대통령이 탑승했는지 외부에서 확인할 수 없도록, 항상 같은 기종의 헬기 3대가 편대를 이뤄 동시 비행한다.


경주시 보문관광단지 한 헬기장에 도착한 마린원. 연합뉴스

한편 트럼프 대통령은 경주에 도착한 직후 CEO 서밋에 참석하러 가면서 전용 리무진을 이용했다. 이 리무진은 '더 비스트(The Beast·야수)'라는 별명으로 불린다. 대형 캐딜락 차량인 더 비스트 내부에도 다양한 보안장치가 갖춰졌으나, 세부 정보는 기밀 사항이기에 잘 알려지지 않았다. 다만 문의 두께가 20㎝ 이상에 달하며, 창문은 방탄 기능을 갖췄고, 화생방 공격에 대비하기 위한 밀폐시스템 및 산소 공급장치가 구비된 것으로 알려졌다.




임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
