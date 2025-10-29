다시 푸르게, 다시 붉게… 가을빛에 물든 ‘제19회 청송사과축제’ 개막

가을 정취가 무르익는 가운데, 청송의 대표 축제인 제19회 청송사과축제가 수많은 방문객으로 북적이며 한층 더 풍성하게 열리고 있다.

10월 29일 개막한 이번 축제는 '청송∼다시 푸르게, 다시 붉게'를 주제로 오는 11월 2일까지 청송읍 용전천 일원에서 펼쳐지고 있다.

청송사과축제 ‘다시 푸르게, 다시 붉게’ 물들다-축제장. AD 원본보기 아이콘

축제 현장은 주말 못지않은 인파로 붐비며, 곳곳에서 즐거운 웃음소리가 가득하다.

축제 첫날인 29일에는 '제28회 청송문화제'가 함께 열려 '청송도호부사 퍼레이드'를 시작으로 '청송문화제 개막식', '소헌왕후 추모 헌다례' 등 전통과 품격이 어우러진 다채로운 행사가 이어졌다.

청송도호부사 퍼레이드. 청송군 제공 원본보기 아이콘

이와 함께 사과 올림픽 3종 경기, 도전-사과 선별 로또, 꿀잼-사과난타 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험 프로그램들이 성황을 이루며 방문객들에게 색다른 재미를 선사하고 있다.

청송읍 일대는 평일임에도 불구하고 전국 각지에서 몰려든 관광객들로 발 디딜 틈이 없을 정도로 북적였으며, 사과향 가득한 거리 곳곳에서 웃음소리와 음악이 흘러나왔다.

30일에는 '제4회 청송황금사과 전국고교장사 씨름대회'가 개최돼, 선수들의 화려한 기술과 박진감 넘치는 승부가 관람객의 눈길을 사로잡을 예정이다.

또 저녁에는 개막 공연 '헬로콘서트 좋은날'의 녹화가 진행돼 손태진, 남진, 환희, 린 등 국내 인기 가수들의 무대가 이어지고, 밤하늘을 수놓는 화려한 불꽃놀이가 축제의 열기를 한층 끌어올릴 예정이다.

윤경희 군수는 "청송사과축제는 청송사과와 다양한 가공품, 그리고 사과를 활용한 요리를 통해 청송사과의 진가를 알리는 자리"라며 "가족과 친지, 친구들과 함께 오셔서 즐겁고 특별한 가을 추억을 만들어가시길 바란다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>