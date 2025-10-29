본문 바로가기
영남

안전보건공단 부산본부, 건설현장 ‘안전한 일터 프로젝트’ 캠페인 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.29 14:22

"떨어지면 죽습니다"

추락재해 위험성 전파

안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 건설현장 사망사고 감축을 위해 29일 부산지역 건설현장에서 패트롤 현장점검과 안전한 일터 프로젝트 캠페인을 실시했다.

건설현장 사망사고 감축을 위해 29일 부산지역 건설현장에서 패트롤 현장점검과 안전한 일터 프로젝트 캠페인을 실시한 안전보건공단 부산광역본부 .

건설현장 사망사고 감축을 위해 29일 부산지역 건설현장에서 패트롤 현장점검과 안전한 일터 프로젝트 캠페인을 실시한 안전보건공단 부산광역본부 .

패트롤 현장점검은 12대 핵심 안전수칙 위반 여부를 중심으로 점검 후 현장에 점검 체크리스트를 배포하고, 자율 수시점검을 안내·독려했다.


그리고 화재사고 예방을 위해 건설현장 화재예방 자율 점검표를 배포하고, 화재위험에 대한 점검을 실시했다.

또 건설현장 노동자 대상으로 5대 중대재해와 12대 핵심 안전수칙 구호를 제창하며 OPS 배포, 현수막 게시를 통해 '안전한 일터 프로젝트' 캠페인을 실시했다. 특히 "떨어지면 죽습니다"라는 메시지를 전파하며 추락재해의 위험성을 알렸다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr


